Edirne Valisi Yunus Sezer, beraberindeki heyetle, Mecidiye köyündeki İbrice Limanı’nda devam eden çalışmaları inceleyerek, İbrice Limanı’nın dalış turizmi açısından hem Edirne hem de Türkiye için oldukça önemli bir nokta olduğunu söyledi.

İbrice Limanı’nda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, “İbrice Limanı dalış turizmi açısından hem Edirne hem de Türkiye için oldukça önemli bir nokta. Liman alanında bulunan dalış kulüplerinin yeniden düzenlenmesi, ülke turizmine hizmet etmeleri adına alt yapıyla ilgili ortalama 6 aydır projemizi yürütüyoruz. Dalış merkezleri ve kooperatifimiz görüşmeler gerçekleştirdik. Liman içerisinde kooperatife ait taş binanın restorasyonu yapıldı. Balıkçılarımız ağlarını koyma konusunda yer sıkıntısı vardı, restorasyon ile buna da çözüm bulmuş olduk. Balıkçıların kullanabilmesi için soğuk hava deposu, buz üretme ünitesi işler hale getirildi. Dalış noktalarına tonozlar ve şamandıralar bırakıldı. Ortalama olarak 5-6 dalış noktası belirli bir şekilde kulüplerinde isteği üzerine hazırlandı. Amacımız turizm açısından burada sezonu uzatmak. Alt yapı desteğini sağlayarak, ülkemizden ve yurt dışından gelen dalış sporuna ilgisi olan herkese konforlu hizmeti sağlamak. Limanlarımız, sahillerimiz için çevre düzenlemesine devam edeceğiz. Saros körfezinin hak ettiği değeri görmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.