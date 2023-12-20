Üç organize sanayi bölgesini faaliyete geçirdiklerini ve işlemlerinin tamamlandığını söyleyen Vali Yunus Sezer, Edirne’nin İpsala ilçesine Organize Sanayi Bölgesi’nde çok büyük bir işletme kuracaklarını belirtti.

Ankara ziyaretlerinde yaptığı görüşmeler sonrası kente müjdeli haberlerle dönen Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada hayata geçirilecek çalışma ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Üç organize sanayi bölgesini faaliyete geçirdiklerini söyleyen Vali Sezer, onlarla ilgili işlemlerin de tamamlandığını duyurdu. İlk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanına gittiklerini ve sonrasında Ankara Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Sanayi Bakanlığı’nda bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürlerle bir araya geldiklerini belirten Vali Sezer, buradaki temel amacın Edirne için doğru başlangıçlar yapmak olduğunu söyledi.

"Gençlerimizi akademi mahiyetinde yetiştirelim"

Edirne’nin sanayi olarak biraz geriden geldiğini belirten Vali Sezer, "Yeşil sanayi dediğimiz çevreye atık bırakmayan aynı zamanda bizim duyarlılıklarımızla da burayla da entegre olacak şekilde sanayi kuruluşlarının ilimizde yer almasına yönelik bir çalışma yapalım dedik. Edirne olarak tarım ve turizm şehriyiz. Onunla ilgili olarak da Ankara Sanayi Odası Türkiye’de çok önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Onlarla da bir protokol yapacağız. Bu vesileyle de Sincan’daki birinci organize sanayi bölgesini de ziyaret ettik. Bir taraftan sanayi kuralım derken bir taraftan da bu sanayide çalışacak insanları gençlerimizi bir akademi mahiyetiyle yetiştirelim. Hem bursla burada okusunlar, hem de çıktıktan sonra işleri garanti olsun istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Buraya büyük firmaların gelmesini istiyoruz"

Türkiye’de örnek okullar olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Bu burslu eğitimleri onların mentörlüğünde kuralım istiyoruz. Görüşmelerimiz bu çerçevede oldu. Bu Perşembe günü ilk tahsisimizi Tarım Kredi Genel Müdürlüğüne yapacağız. İpsala Organize Sanayi Bölgesi’nde çok büyük bir işletme kuracaklar. Şu anda 43 tane müracaatımız var. Bu müracaatları değerlendiriyoruz. Buraya büyük firmaların gelmesini istiyoruz. Büyük firmalar gelirken de yanlarında da ikame sanayi dediğimiz yan sanayilerin de kurulmasını istiyoruz. Hem Uzunköprü’müz hem İpsala’mız hem Keşan’ımız bir taraftan esnafımız ve vatandaşlarımız da faydalansın istiyoruz. Bu çerçevede önemli ve faydalı görüşmeler yaptık" ifadelerine yer verdi.

"175 kilometre sıcak asfalt ve yol sözü verdik"

Köy yollarında çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Vali Sezer, "175 kilometre yol sözü verdik, sıcak asfalt yapalım diye. O da maliyeti çok yüksek bir iş. Onunla ilgili de bir ödenek arayışımız oldu. Onunla ilgili de biraz gelişmeler oldu ve biraz ödenek aldık. Yolumuza da devam ediyoruz. Şimdi Sazlıdere mevkiinde yol çalışmaları başlayacak. Bir söz verdik. O sözün arkasında durmaya çalışıyoruz. Bakanlarımız her konuda destek oluyorlar" dedi.

Saraçlar Caddesi Projesi kuruldan geçti

Bir diğer ön görüşmelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile olduğunu belirten Vali Sezer, Kaleiçi’ndeki tarihi konakların yeniden hayata kazandırılması ile ilgili başlatılan proje çalışmalarının da aralıksız olarak devam ettiğini söyledi. Saraçlar Caddesi Projesi’nin kuruldan geçtiğini belirten Vali Sezer, projenin bu hafta itibariyle onaylandığını ve hem Kaleiçi hem de Saraçlar Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

"Yeni stat yapılacak"

25 Kasım Stadyumunun yıkımı ve Edirne’ye yeni stat projesi için de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Vali Sezer, "Tunca Spor Stadı yapıldıktan sonra takımımızı oraya alacağız. Aldıktan sonra da 25 Kasım Stadı’nın yıkımıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanımızla da istişare ettik. Oradaki çalışmaları da başlatacağız. Ama öncelikle tam anlamıyla Tuncaspor Tesisleri’ni bir alalım, diğer taraftan da hem milletvekilimiz Fatma hanım hem de bizler yeni bir stadyumun yapılmasıyla ilgili, bunun yatırım programına alınmasıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Önemli bir merhale de kat edilmiş durumda" dedi.

"Edirne örnek gösterilen il haline getireceğiz"

Önümüzdeki 5 yıla Edirne’yi örnek gösterilen bir il haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Sezer, yapılan çalışmaları ve hayata geçirilen projeleri hükümet ve bakanlıkların da desteği ile araştırmalar yaparak ve değerlendirmeye tabi tutarak hayata geçirdiklerini ifade etti.