Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakam Vekili Mustafa Güler ile birlikte BOTAŞ LNG İşletme Müdür Vekili Erdinç Deli’yi ziyaret ederek, tesis hakkında bilgi aldı.

BOTAŞ LNG İşletme Müdür Vekili Erdinç Deli tarafından karşılanan Vali Recep Soytürk, ardından LNG İşletme Müdürlüğüne geçerek tesis hakkında bilgi aldı.

Marmaraereğlisi LNG Terminali hakkına Vali Soytürk’e bilgi veren BOTAŞ LNG İşletme Müdür Vekili Erdinç Deli, "LNG ithalatına başlanılmasıyla birlikte alınan gaz için hem baz yük tesisi olarak kullanılmak hem de istenildiğinde pik düşürücü olarak devreye sokulmak üzere kuruluşumuz tarafından 1989 yılında yapımına başlanılan Marmaraereğlisi LNG Terminali 1994 yılında işletmeye açılmıştır. 37 milyon Sm3/gün gazlaştırma kapasitesi ve her biri 85 bin metreküp kapasiteli 3 adet depolama tankına sahip LNG terminalinin üç ana fonksiyonu, ithal edilen LNG’yi depolamak, depolanan LNG’yi istenilen miktarda gazlaştırarak BOTAŞ Ana İletim Hattı’na sevk etmek ve kara tankerlerine LNG dolumunu gerçekleştirmektir" dedi.