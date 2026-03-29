Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı ve görevli personel tarafından karşılandı. Vali Sözer'e, il genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin bilgi verildi. İl genelindeki mevcut durum, alınan tedbirler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sözer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetleri değerlendirdi. Jandarma teşkilatının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Vali Sözer, vatanın huzuru ve milletin güvenliği için fedakârca görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'İlimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, tüm personelimize görevlerinde başarılar diliyorum' dedi.