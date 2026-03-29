Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Söğüt Dijital Tarih Müzesi Projesini' inceledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte, türbe alanı içerisinde yapımı devam eden 'Söğüt Dijital Tarih Müzesi proje alanında incelemelerde bulundu. Müze inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Sözer, projenin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü belirtilirken, müzenin tamamlanmasıyla birlikte Söğüt'ün tarihi ve kültürel birikiminin dijital teknolojiler aracılığıyla daha geniş kitlelere aktarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Vali Sözer, Söğüt'ün köklü geçmişini yansıtan bu önemli projenin ilçeye değer katacağını belirterek, 'Söğüt'ün tarihini ve kültürel zenginliğini gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracak bu proje, ilçemize önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışmaların titizlikle sürdürülmesinden memnuniyet duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.