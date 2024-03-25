Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Bursa için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın yayınladığı uyarı şu şekilde;

"DİKKAT

Kıymetli Hemşehrilerim

İlimiz genelinde; rüzgarın Güney (Kıble) ve Güneybatı (Lodos) yönlerden,

zamanla Kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) ve

kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 25.03.2024 05:00 - 25.03.2024 23:00

Marmara Denizi'nde rüzgarın, Güney (Kıble) ve Güneybatı (Lodos), zamanla

Batı (Gün Batısı) ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden fırtına (6 ila 8 kuvvetinde;

50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 25.03.2024 05:00 - 25.03.2024 17:00

Meydana gelebilecek çatı uçması, baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda

aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli

olması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."