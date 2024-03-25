Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Bursa için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın yayınladığı uyarı şu şekilde;
"DİKKAT
Kıymetli Hemşehrilerim
İlimiz genelinde; rüzgarın Güney (Kıble) ve Güneybatı (Lodos) yönlerden,
zamanla Kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) ve
kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.
Geçerlilik Periyodu: 25.03.2024 05:00 - 25.03.2024 23:00
Marmara Denizi'nde rüzgarın, Güney (Kıble) ve Güneybatı (Lodos), zamanla
Batı (Gün Batısı) ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden fırtına (6 ila 8 kuvvetinde;
50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.
Geçerlilik Periyodu: 25.03.2024 05:00 - 25.03.2024 17:00
Meydana gelebilecek çatı uçması, baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda
aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli
olması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."