Başarılı sporcu Reyhan Yakışır, 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek.



Hem sağlık camiasında hem de İnegöl’de büyük gurur yaşatan Yakışır, zorlu parkurlarda madalya mücadelesi verecek. Milli bisikletçi, elde edeceği dereceyle Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmayı hedefliyor.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Yakışır’ın, sağlık çalışanlığı ile milli sporculuğu bir arada sürdürmesi de takdir topluyor.



İnegöl’ü ve Türkiye’yi Akdeniz Oyunları’nda temsil edecek olan Reyhan Yakışır’a, mücadelelerinde başarılar diliyoruz.