Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Fatih Berber şu ifadeleri kullandı; "Kıymetli basın mensuplarımız, değerli ilçe halkımız.

İnegöl’ümüzün en önemli sorunlarından birisi trafik ve otoparktır. Bu sorunun da en temel sebebi şehir planlamasında yapılan stratejik hatalar sonucu şehrin sadece bir alana sıkıştırılmasıdır.

Bunun yanında özellikle çarşı merkezindeki ana caddelerde yapılan hatalı ve çift sıra parklanmalar da trafiğimizi kilitlemektedir.

Bunun önüne geçmek adına İnegöl Belediyesinin son yılda uygulamaya koyduğu kameralı denetim sistemi ihlal yapan sürücüleri tespit edip haklarında encümen kararı ile ceza uygulamaktadır.

2024 yılı içinde 6437 tane encümen kararı alınmıştır. Bu encümen kararlarının 4132 tanesi idari yaptırım kararları olmuştur. Bu kararların yaklaşık 1.000 tanesi hatalı parklanmaya ilişkin olarak kesilmiştir.

Öncelikle hatalı parklanmayı ortadan kaldırmaya yönelik denetimi artıran bu uygulamayı desteklediğimizi belirmek istiyoruz. Kolluk güçlerinin yetişemediği, denetiminin zayıf kaldığı noktalarda Belediyemizce yapılan bu çalışmayı yerinde bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Ancak hatalı park sebebiyle yapılan ceza uygulamasında maalesef adaletsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Hatalı parklanmanın trafik polisi tarafından tespit edilip tutanak düzenlenmesi halinde 690 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Ancak aynı hatalı parklanma belediye kameralarınca tespit edilince belediye encümeninin uyguladığı ceza miktarı 2.052 TL ‘dir. Burada mevcut trafik cezasının 3 katı tutarında bir rakam söz konusudur.

Yaptığımız incelemede Belediye encümeni yazdığı cezaya dayanak olarak Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliğini gerekçe göstermiştir. Ancak kanunla düzenlenen bir ceza, başka bir yönetmelikle tekrar düzenlenemez. Bu hukuka aykırı bir durumdur. İnegöl Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin ilgili maddesinin kanuna aykırı olması sebebiyle vatandaşların normalden üç katı fazla tutarda ceza aldığı görülecektir.

Tekrar ifade edelim ki hatalı parklanma kesinlikle cezasız kalmamalıdır. Ancak vatandaşa da olması gerekenden fazla bir ceza uygulanmamalıdır.

Bu hukuka aykırı uygulamanın son bulması için İnegöl Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması gereklidir. Saadet Partisi & Demokrat Parti Grubu olarak bu değişikliği içeren gündem teklifimizi bir sonraki meclis toplantımızda Sayın Belediye Başkanına sunacağız. Sunacağımız teklifle, encümen tarafından verilecek cezaların o fiille ilgili trafik kanununda belirtilen cezalardan fazla olmamasını sağlamak istiyoruz.

Özetle, belediyemizin kameralı denetiminin artarak devam etmesini istiyoruz, ancak uygulanan cezalarda farklılık oluşmamasını ve adil davranılmasını talep ediyoruz.

Bu vesileyle yaşanabilir İnegöl sevdamıza katkı koymak adına inegöllü hemşehrilerimize de trafik kurallarına uymaları, parklanma ve şehir içi hız limitlerinde duyarlı davranmaları hususunda çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.