Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen vatandaşın silah zoruyla cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasp eden şüpheli yakalandı.

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. isimli şüpheli, yolda yürüyen A.K’yi silah göstererek cep telefonunu vermesi için tehdit etti. A.K’yi darp ederek 80 bin TL değerindeki cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasp eden H.H. olay yerinden kaçtı. A.K’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri H.H’yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.