Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Niğde merkezli operasyonda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6’sı eş zamanlı yapılan baskınlarla yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 17 adet dijital materyal, suç unsuru olabileceği değerlendirilen bir ajanda, 1 tüfek ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA