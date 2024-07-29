Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Sabri Ülker, Asım Ülker

Kuruluş Yeri: İstanbul, Türkiye

Kuruluş Tarihi: 22 Şubat 1944

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Murat Ülker, Mehmet Tütüncü

Slogan: Mutluluk Her Yerde

Resmi Sitesi: www.ulker.com.tr

Ülker Hakkında Bilgi

Ülker’in 22 Şubat 1944 tarihinde İstanbul’da kurulduğu ilk ismi Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. idi. Kurucuları Sabri Ülker ve Asım Ülker’dir. Ülkemizi ihracat konusunda rahatlatan bir konumda bulunmaktadır. Ekonomimize destek veren Ülker bugün itibariyle dünya üzerinde 110 farklı ülkeye ihraç yapmaktadır. Üretim alanında gıda sektörü en çok ön planda olan bölümüdür. Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşunun arasında 108. sırada yüksek performans sergilemektedir. Yıldız Holding’in Ülker’in ardından küresel çapta en büyük altıncı bisküvi firması olan United Biscuits’i de 3 Kasım 2014 yılında satın alarak, dünyanın üç numaralı bisküvi firması olma başarısını göstermiştir.

Ülker Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Ülker Tarihi

22 şubat 1944 yılında İstanbul’da Sabri Ülker ve Asım Ülker tarafından kurulmuştur. Türkiye’de ilk gıda işleme kuruluşu olan ve ilk dolgulu çikolatayı üreten firmamızdır. 1944 yılında ilk ülker paketli ürettiği petibör bisküvileri günümüzde hala severek tüketilmektedir. Daha kurulduğu ilk yıllarda ülkemizdekki köklü firmalarla sıkı bir rekabete girmiştir. Bu rekabetler sonunca Ülker daha da ünlenmiş ve artık sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de satış yapmaya başlamıştır. 1965 senesine geldiğimizde Türkiye’de reklamcılık faktörününde artmasıyla birlikte Üker’in radyo ve gazetelerden yayınladığı “Ülker’siz Çay Saati Düşünülemez” mesajıyla firma daha da güçlendi. Ülker, daha sonraları televizyon yayının ülkemize gelmesiyle reklamcılığını artırdıkça daha da ünlendi. Böylece günümüze kadar uzanan ülkenin en büyük firmalarından biri haline geldi. Gıda sektöründe en çok güvenilen, sevilen ve tüketilen markaların en başlarında gelmektedir.

Ülker Ürünleri

Albeni

Alpella

Altın Başak

Altın Hasat

As Kraker

Baby Star

Başak

Bianko

Biskrem

Bizim Bereket

Bizim Mutfak

Bizim Yağ

Bolero

Cafe Crown

Caramio

Coco Pops

Coco Pops Bar

Coco Star

Cola Turka

Çamlıca Gazoz

Çikolatalı Gofret

Çizi

Çokokrem

Çokomel

Çoko Misket

Çokonat

Çokoprens

Çubuk Kraker

Dankek

Dido

Finger

Flores

Gallery

Gogly

Golf

Grissini

Halley

Hanımeller

Haylayf

Hero Baby

Laviva

Oneo

9 Kat Tat

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