Hangi Ülkenin: Türkiye
Kurucusu: Sabri Ülker, Asım Ülker
Kuruluş Yeri: İstanbul, Türkiye
Kuruluş Tarihi: 22 Şubat 1944
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Murat Ülker, Mehmet Tütüncü
Slogan: Mutluluk Her Yerde
Resmi Sitesi: www.ulker.com.tr
Ülker Hakkında Bilgi
Ülker’in 22 Şubat 1944 tarihinde İstanbul’da kurulduğu ilk ismi Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. idi. Kurucuları Sabri Ülker ve Asım Ülker’dir. Ülkemizi ihracat konusunda rahatlatan bir konumda bulunmaktadır. Ekonomimize destek veren Ülker bugün itibariyle dünya üzerinde 110 farklı ülkeye ihraç yapmaktadır. Üretim alanında gıda sektörü en çok ön planda olan bölümüdür. Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşunun arasında 108. sırada yüksek performans sergilemektedir. Yıldız Holding’in Ülker’in ardından küresel çapta en büyük altıncı bisküvi firması olan United Biscuits’i de 3 Kasım 2014 yılında satın alarak, dünyanın üç numaralı bisküvi firması olma başarısını göstermiştir.
Ülker Hangi Ülkenin
Cevap: Türkiye
Ülker Tarihi
22 şubat 1944 yılında İstanbul’da Sabri Ülker ve Asım Ülker tarafından kurulmuştur. Türkiye’de ilk gıda işleme kuruluşu olan ve ilk dolgulu çikolatayı üreten firmamızdır. 1944 yılında ilk ülker paketli ürettiği petibör bisküvileri günümüzde hala severek tüketilmektedir. Daha kurulduğu ilk yıllarda ülkemizdekki köklü firmalarla sıkı bir rekabete girmiştir. Bu rekabetler sonunca Ülker daha da ünlenmiş ve artık sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de satış yapmaya başlamıştır. 1965 senesine geldiğimizde Türkiye’de reklamcılık faktörününde artmasıyla birlikte Üker’in radyo ve gazetelerden yayınladığı “Ülker’siz Çay Saati Düşünülemez” mesajıyla firma daha da güçlendi. Ülker, daha sonraları televizyon yayının ülkemize gelmesiyle reklamcılığını artırdıkça daha da ünlendi. Böylece günümüze kadar uzanan ülkenin en büyük firmalarından biri haline geldi. Gıda sektöründe en çok güvenilen, sevilen ve tüketilen markaların en başlarında gelmektedir.
Ülker Ürünleri
- Albeni
- Alpella
- Altın Başak
- Altın Hasat
- As Kraker
- Baby Star
- Başak
- Bianko
- Biskrem
- Bizim Bereket
- Bizim Mutfak
- Bizim Yağ
- Bolero
- Cafe Crown
- Caramio
- Coco Pops
- Coco Pops Bar
- Coco Star
- Cola Turka
- Çamlıca Gazoz
- Çikolatalı Gofret
- Çizi
- Çokokrem
- Çokomel
- Çoko Misket
- Çokonat
- Çokoprens
- Çubuk Kraker
- Dankek
- Dido
- Finger
- Flores
- Gallery
- Gogly
- Golf
- Grissini
- Halley
- Hanımeller
- Haylayf
- Hero Baby
- Laviva
- Oneo
- 9 Kat Tat
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