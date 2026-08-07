Çocukların, "Babamız bizi vuracak" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olayın aslını öğrenince derin bir nefes aldı.

Olay, Bursa'da meydana geldi. İddiaya göre iki kardeş arasında çıkan tartışmanın ardından durumu öğrenen baba, Uşak'tan otomobiliyle yola çıkarak çocuklarını barıştırmak için Bursa'ya geldi.

Ancak babalarının sert mizacından çekinen çocuklar, bu kez 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Babamız bizi vuracak" ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, Bursa'ya ulaşan babanın önünü keserek olaya müdahale etti.

Ne olduğunu anlamayan baba, polislerden ihbarın detayını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığının ortaya çıkmasının ardından taraflar polis ekiplerinin gözetiminde bir araya geldi.



Gazetecilere konuşan baba, "Çocuklarım burada kendi aralarında tartışmış. Ben de Uşak'tan yaklaşık 300 kilometre yol yapıp Bursa'ya geldim. Benim mizacımdan dolayı korkup polisi aramışlar. Ben de ne olduğunu anlamadım. Herhalde korkmuşlar. Ama ben onları barıştırmadan göndermem." dedi.