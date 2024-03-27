Edirne’de CHP’li belediyenin düzenlediği iftar etkinliğine katılan vatandaşlar, plansız hazırlanan iftar yemeğinde oruçlarını açamayınca belediye başkanına tepki gösterdi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde CHP’li Özlem Becan’ın yönetimindeki Uzunköprü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeği etkinliği planlama hatası yüzünden fiyaskoya döndü. Onlarca vatandaş iftar yemeği için oturacak yer bulamazken, yemeklerin de bitmesiyle sinirler gerildi.

Oruç tutan vatandaşlar, belediyenin iftar etkinliğine oruçlarını açamayınca, çareyi marketten su ve bisküvi alarak oruçlarını açmakta buldu.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş ise, "CHP’ye benden ve mahallemden oy yok. İftar düzenlemiş başkan, ben orucumu parayla aldığım suyla açtım" dedi.