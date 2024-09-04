Bağcılar’da yaşayan vegan Hatice Alsaç (59), bu yaşına kadar yeşilliklerle beslendiğini söyledi. Ancak Alsaç’ın hayatı 6 ay önce başladığı Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi’nde değişti. Alsaç, burada öğrendiği tariflerle artık veganlara özgü yoğurt ve peynir gibi gıdalar yaparak besleniyor.

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi’nde verilen ücretsiz diyetisyen hizmetinden ilçede ikamet eden yaşlılar, yararlanıyor. Belediyenin bu hizmeti sayesinde vatandaşlar, hem kilo kontrolü yaptırarak doğru beslenme yöntemlerini öğreniyor hem de sağlıklı bir yaşamın kapısını açıyor. Merkeze gelen hastaların metabolizma yaşı, yağ, kas, kemik durumu ölçümleri yapılarak sağlıklı yaşam hakkında bilgiler veriliyor. Kan tahlilleri doğrultusunda uzman diyetisyen tarafından diyet programı yapılarak takibi de sağlanıyor. Diyetisyenler, her bireyin beslenme problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla ellerinden gelen bütün çalışmaları sergiliyor.

“Anne sütü bile almadım”

vegan olduğunu ve hayatını bu şekilde sürdürdüğünü söyleyen 59 yaşındaki Hatice Alsaç, Vefahane Yaşam Merkezi’ne geldikten sonra hayatının değiştiğini ifade etti. Hiç anne sütü almadığını belirten Alsaç, “Doğduğum günden beri sütten ete kadar hayvansal hiçbir şey yiyemiyordum. 7 yaşında doktor bana vegan olduğumu söyledi. O günden sonra hayatıma vegan olarak devam ettim ve bu yaşıma kadar yeşillikle, baklagillerle beslendim. Balık, et, tavuk, yumurta, peynir hiçbirini yemedim” dedi.

Eşim et yemeyi çok seviyor

Çevresini vegan olduğu yönünde ikna etmekte zorlandığını da belirten Alsaç, “Bir arkadaşım gerçek vegan olduğumu test etmek için yaptığı keşkek yemeğinin içine benden gizli et suyu kattı. Bir kaşık yedikten sonra midem bulandı, karın ağrısı başladı. Böyle olunca o da yaptığını itiraf etmek zorunda kaldı. Eşim de et yemeyi çok seven bir insan. Ben etin kokusuna bile katlanamıyorum ama o çok sevdiği için mecburen pişiriyorum. Yemek pişirirken eldiven kullanıyorum sonra da kokusu gitsin diye çamaşır suyuyla temizlik yapıyorum. İlk başlarda zor geliyordu ama sonra alıştım” diye konuştu.

“Vefahane’de bana çözüm ürettiler”

Vefahane Yaşam Merkezi’ne geldikten sonra hayatının değiştiğine vurgu yapan Alsaç, şöyle devam etti: “Burada diyetisyenimiz benimle çok ilgilendi. Vegan olduğumu söyleyince de çözümler üretti. Bana yiyebileceğim peynir, bademden süt ve pirinçten yoğurt yapmayı öğretti. Sebze ve baklagiller dışında yiyecekler de yiyorum.”

“Büyüklerimiz bizim için çok değerli”

Yaşlıların sağlığına önem verdiklerini kaydeden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “2023 yılında açtığımız Vefahane Yaşam Merkezi’miz’de 60 yaş üstü hemşehrilerimize 17 branşta hizmet veriyoruz. Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Onların burada her türlü bakımını yapıyoruz. Diyetisyenlik hizmeti de bunlardan birisi. Kurumumuzda çok mutlu ve sağlıklı olmaları için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca tesise gelenleri servis araçlarımızla sabah evlerinden alıyor, akşam tekrar geri götürüyoruz” dedi.