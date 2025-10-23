AK Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Düzenlemeye göre kuyumculuk, ikinci el araç satışı, belirli özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, kıymetli maden ticareti ve hayvancılık işletme ruhsatları için yıllık vergi harcı alınması planlanıyor. Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç tahsil edilecek.

Mesken kira gelirlerine ilişkin düzenlemeye göre, binalarını konut olarak kiraya verenlerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kira gelirlerine tanınan istisna, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul veya yetim aylığı alanlar için yeniden şekillendiriliyor. Bu hüküm 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Ayrıca, konut dışındaki taşınmazların kiraya verilmesinden doğan borç faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün edinildiği yıldan itibaren beş yıl boyunca, edinim bedelinin yüzde 5’i gider olarak indirilebilecek. Bu uygulama, 2025 yılı gelir ve kazançları için geçerli olacak ve düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Bununla birlikte, geçici vergi mükellefleri artık kazançlarını 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler itibarıyla hesaplayabilecek. Böylece sisteme dördüncü geçici vergi dönemi de eklenerek, bu döneme ait beyanname alınabilecek. Bu hüküm de 2025 yılı kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe konulacak.

İstisna ve harçlarla ilgili yapılan değişikliklere göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda büyükşehirlerde il özel idarelerinin yerine kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, tıpkı il özel idareleri gibi adlarına kayıtlı taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak.

Ayrıca, Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da taşınmaz edinimlerinde ve satışlarında tapu harcı ödemekten muaf tutulacak.

Yapılan yasal değişiklikle, kanuna ekli tarifedeki “değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar” bölümünde düzenlemeye gidildi. Buna göre, noterlerde gerçekleştirilen sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile daha önce tescil edilmiş (ikinci el) araçların satış ve devir işlemleri için, en az 1000 lira olmak üzere satış veya devir bedeli üzerinden oransal noter harcı alınacak. Bu uygulama 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, kanun teklifiyle birlikte, şu anda harca tabi olmayan bazı özel sağlık kuruluşları ile veterinerlik ve maden sektörüne ait izin ve ruhsat belgeleri için yıllık harç alınması öngörülüyor. Buna ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık merkezleri, ağız ve diş sağlığı klinikleri, veteriner muayenehane ve hayvan hastaneleri ile kıymetli maden kuruluşları, kuyumculuk, ikinci el motorlu araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmelerin yetki belgeleri dahil ediliyor. Ayrıca, ticari havayolu ve genel havacılık işletmelerine verilen ruhsatlar da bu kapsama giriyor.

Yeni düzenlemeyle, her yıl için kuyumculuk faaliyetinde bulunmak isteyen işletmelerden (şubeler dahil) 30 bin lira, ikinci el motorlu araç ticareti veya taşınmaz alım-satımı yapan işletmelerden ise (şubeler ve sözleşmeli işletmeler dahil) 20 bin lira yıllık harç alınacak. Büyükşehir statüsündeki illerde, TÜİK’in son nüfus verilerine göre 30 bini aşan ilçelerde bu harçlar bir kat artırımlı uygulanacak.

Turizm alanındaki yeni düzenlemeyle birlikte, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf turizm işletmelerine verilen müessese belgeleri için ödenen harçlar artık her yıl düzenli olarak tahsil edilecek.

Ayrıca, hayvanların muayene ve tedavisinin yapıldığı veterinerlik işletmeleri de yıllık harç kapsamına alındı. Buna göre, veteriner muayenehaneleri için yıllık ruhsat harcı 10 bin lira, poliklinikler için 20 bin lira, hayvan hastaneleri içinse 40 bin lira olacak.

Kıymetli maden sektöründe de benzer bir uygulama geçerli olacak. Kıymetli maden rafinerilerinin kuruluş izin belgesi için 7 milyon 500 bin lira, faaliyet izin belgeleri için her yıl 7 milyon 500 bin lira; aracı kurum ve kuruluşların faaliyet izin belgeleri içinse her yıl 5 milyon lira harç ödenecek.

Havacılık sektörüne yönelik düzenlemelerde ise, yıllık ruhsat harçları yeniden belirlendi. Buna göre, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri 2 milyon lira, yalnızca tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşıyan işletmeler 1 milyon 500 bin lira, sadece yük taşımacılığı yapan işletmeler 1 milyon lira ödeyecek. Hava taksi işletmeleri için ruhsat bedeli 500 bin lira, genel havacılık işletmeleri içinse 100 bin lira olarak uygulanacak.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle, vakıf üniversitelerinde mütevelli heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretlerinin nasıl güncelleneceğine dair esaslar netleştirildi. Buna göre, hazırlık sınıfı ve/veya birinci sınıf dışında kalan öğrencilerin eğitim ücretleri, cari yılın haziran ayındaki yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranlarının ortalaması dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği ilkelere göre güncellenecek.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, noterlerde gerçekleştirilen tescilli (ikinci el) araçların satış ve devir işlemlerinde mevcut harç muafiyeti kaldırıldı. Bu hüküm 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında ise, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının mülkiyetindeki taşınmazların satış yoluyla devri KDV’den muaf tutulacak. Bu uygulama, düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.

Ayrıca, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonları kapsamında, UEFA, katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli, iş yeri veya merkezleri Türkiye’de bulunmayan tüzel kişiler tarafından yapılacak mal ve hizmet işlemleri KDV’den istisna tutulacak. Bu işlemler kapsamında yüklenilen vergiler, diğer vergilendirilebilir işlemlerden mahsup edilebilecek; indirimle telafi edilemeyen tutarlar ise mükellefin talebi üzerine nakit ya da mahsuben iade edilecek. Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı, istisna ve iade işlemlerinin usul ve esaslarını belirleme yetkisine sahip olacak.

Bireysel Emeklilikte Yeni Düzenleme

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işveren tarafından yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Türk vatandaşları ve Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında yer alan katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan katkı paylarının yüzde 30’u oranında devlet katkısı sağlanacak. Bu oran, emeklilik gözetim merkezine şirketler tarafından iletilen veriler esas alınarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 50’ye kadar çıkarma veya sıfıra indirme yetkisine sahip olacak.

Sigorta Primlerinde Düzenleme

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, sigortalılık süresi durdurulan kişilerin bu süreleri yeniden aktif hale getirme (ihya) maliyetinin, zamanında ödenen prim tutarından daha yüksek olması sağlanacak. Amaç, primlerin süresinde ödenmesini teşvik etmek ve yükümlülüklerini düzenli yerine getiren sigortalıların dezavantajlı duruma düşmesini önlemek. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki sigortalılar için borçlanma prim oranı yüzde 45 olarak belirlenerek, tüm sigortalılar arasında eşitlik sağlanması hedefleniyor.