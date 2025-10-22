Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, ödemin nedenleri ve çözüm yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Toplumda sık görülen ödem probleminin, vücut dokularında fazla sıvı birikmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Dyt. Akay, "Genellikle ayak bilekleri, bacaklar, eller ve yüz gibi bölgelerde görülen ödem; ciltte gerginlik, şişlik, bastırıldığında çukurlaşma ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösterir" dedi.

Ödemi tetikleyen nedenler

Beslenme alışkanlıklarının ödem oluşumunda kritik rol oynadığını vurgulayan Akay, "Aşırı tuzlu yiyecekler, turşular, hazır soslar, cips, paketli ve işlenmiş gıdalar, gazlı içecekler, fazla karbonhidrat, alkol ve kafein ödemi tetikleyen başlıca etmenlerdir. Ayrıca uzun süre ayakta kalmak, hareketsizlik ve bazı ilaçlar da ödeme neden olabilir" diye konuştu.

Doğal ödem atıcılar

Ödemle mücadelede en etkili yöntemin yeterli su tüketimi olduğunu ifade eden Dyt. Akay, şu besinlerin ödem atmada destek sağladığını belirtti:

"Kabak: Lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır ve ödemi azaltır.

Maydanoz: Doğal idrar söktürücü etkiye sahiptir.

Ananas: Bromelain enzimi sayesinde iltihap ve ödemle savaşır.

Kiraz sapı çayı: Geleneksel olarak ödem atıcı olarak bilinir.

Salatalık ve yeşil çay: Antioksidan özellikleriyle ödemi hafifletir."

Yaşam tarzı değişiklikleri şart

Karbonhidrattan uzak durmak, düzenli uyku ve hafif egzersizlerin de ödemin azalmasına katkı sağladığını belirten Akay, "Günlük su tüketimi birincil öneme sahip. Kabak, maydanoz, ananas gibi doğal ürünler ödemi azaltmada yardımcıdır. Bu basit ama etkili adımlarla ödemle baş etmek mümkündür" diyerek herkesi bilinçli beslenmeye davet etti.