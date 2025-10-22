Zorlu AVM’nin yeni Genel Müdür Yardımcılığı görevine 1 Ekim tarihi itibarıyla Özge Şahin atandı. Şahin, AVM’nin kiralama ve kiracı ilişkileri ile pazarlama, iş geliştirme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak.

Açıklamaya göre Özge Şahin, profesyonel kariyerine 2008 yılında bankacılık sektöründe Societe Generale Türkiye’de ’Ürün Yöneticisi’ olarak başladı. Ülker’de ’Marka Müdürü’, Volvo Grup’ta ’Pazarlama İletişimi Direktörü’, Golf Dondurma’da ’Pazarlama Direktörü’ ve Eczacıbaşı İntema’da ’Pazarlama Müdürü’ olarak önemli görevler üstlenen Şahin, 2019 yılından bu yana Kanyon’da ’Pazarlama ve Kiralama Müdürü’ olarak önemli projelere imza attı.