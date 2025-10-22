İnegöl Belediyesi’nin ilçe halkını yazarlar ve kitaplarla buluşturduğu Kitap Günleri Fuarı bu yıl 31 Ekim-09 Kasım tarihleri arasında 9’uncu kez gerçekleştirilecek. MODEF Fuar alanında yapılacak organizasyonda yine birbirinden değerli kitaplar, yazarlar ve yayınevleri okuyucuyla buluşacak. Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü Kitap Günleri Fuarı için geri sayım başlarken, fuarın yazar kadrosu da belli oldu.

ANKETLER DİKKATE ALINDI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitabın yer alacağı Kitap Günleri Fuarı öncesi “hangi yazarı görmek istersiniz?” şeklinde anketler düzenleyen İnegöl Belediyesi, vatandaşların da taleplerini dikkate alarak özel bir yazar kadrosu oluşturdu.

SÜRPRİZ İSİMLER İLE YEREL YAZARLAR DA YER ALACAK

Nurullah Genç’ten Saliha Erdim’e, Hatice Nur Ege’den Pelin Çift’e, Gri Koç’tan Dursun Ali Erzincanlı’ya, Şermin Yaşar, Nedim Şener, Sevda Türküsev, Sertaç Abi ve Sıtkı Aslanhan gibi isimlerin yer aldığı yazarların yanı sıra farklı yayınevlerinden onlarca sürpriz isim ile İnegöl’ün yerel yazarları da organizasyon kapsamında İnegöllülerle bir araya gelecek.