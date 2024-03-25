Türk sporunun en büyük destekçilerinden Vestel, 29-31 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup’ın isim sponsoru oldu.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, Uluslararası Cimnastik Federasyonu’nun düzenlendiği ‘Artistic Gymnastics World Challenge Cup’ın isim sponsoru oldu. 29-31 Mart tarihleri arasında, Antalya’daki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu’nda düzenlenecek organizasyona 28 ülkeden 109 sporcu katılacak.

Türk cimnastiğinin daha da ileri gitmesi için Türkiye Cimnastik Federasyonu ile omuz omuza çalışarak federasyonun co-sponsoru ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Dal ana sponsoru olarak başlattığı iş birliğinin kapsamını 2022 yılında genişleten Vestel bugün, kadın ve erkeklerde Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Sponsoru olarak yedi kategoride cimnastik sporuna destek veriyor.