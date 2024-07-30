Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Asil Nadir

Kurulduğu Yer: Manisa, Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1984

Önemli Kişiler: Ahmet Nazif Zorlu, Ekrem Pakdemirli, Enis Turan Erdoğan, Ahmet Erol

Alan: Elektronik & Beyaz eşya

Çalışan Sayısı: 12.998

Resmi Site: www.vestel.com.tr

Vestel Hakkında Bilgi

Vestel Asil Nadir tarafından 1984’te Manisa, Türkiye’de kurulmuştur. Vestel Aralık 2006 yılında video oyunu sektörüne, 2014 yılı IFA Fuarında tanıttığı cihazlarla da telefon sektörüne dahil olmuştur. 2003 yılında açıklanan sonuçlara göre Vestel, Türkiye’de Televizyon iç pazarında %31 ve Türkiye’nin Televizyon ihracatında %53 pazar payına sahip olup Avrupada’daki Televizyon pazar payı da %23’tür. Sloganı ”Türkiye Vestelleniyor”dur.

Vestel Hangi Ülkenin

Vestle, Türkiye’nindir.

Vestel Tarihi

Vestel, beyaz eşya satmak amacıyla Kıbrıs Türkü iş adamı Asil Nadir tarafından 1984 yılında kurulmuştur. Vestel, 1999 Haziran’da buzdolabı ve split klima ile üretime başladı. 66 ülkede 127 marka ile ODM şeklinde üretim yapar. Türkiye’de ilk kez uzaktan kumanda ve tuner üretimini gerçekleştirmek için kurulmuş olan Vestel Komünikasyon tesisleri 1975 yılında kurulmuş olup Avrupa’da en büyük analog uydu alıcısı ve DVD üreticisidir. Bu tesisler Türkiye’nin ilk dijital Ar-Ge’sine sahiptir ve son üç yılda kişisel bilgisayar üretiminde Türkiye’de 1 numaradır. Verilere göre 1 yılda yaklaşık 1,5 milyon tane buzdolabı, 300.000 tane split klima ve 1 milyon tane çamaşır makinesi kapasiteli tesislere sahiptir. Böylece ihracat oranı toplam üretimin %77’sine ulaşmıştır.

Türkiye’nin coğrafi ve ekonomik durumundan dolayı Vestel Pazarlama dört bölge müdürlüğüne sahiptir. İlk 87 ekran TV, 16:9 sinema formatında TV, DVD’li Flat TV, kayıt yapabilen Replay TV, Plazma TV, gibi ürünleri Türkiye’de ilk olarak pazara sunmaktan gurur duymaktadır. Türkiye’de sınırları hızla aşan Vestel, yeni ürün yaratmaya verdiği önemle dünya çapında 6 farklı yerde yatırım yapmaktadır (İngiltere, Amerika, Birleşik Devletleri, HongHong, Manisa ve İzmir). Bu da Vestel’in dünya kalitesinin üstünde ürün yaratma tutkusunun kanıtıdır.

Vestel Ürünleri

Gardrop tipi buz dolapları

No Frost buz dolapları

Kurutmalı çamaşır makineleri

Rekortmen çamaşır makinesi

Multifonksiyonel ekranlı bulaşık makineleri

A+ Dikey Derin dondurucular

A++ Sandık tipi dondurucular

Multifonksiyon solo fırınlar

VSO 940S set üstü ocak

Vestel MD mikrodalga fırınlar

Plazma TV’ler

Vestel Venüs telefonlar

Torbalı, su filtreli elektrikli süpürgeler