Hangi Ülkenin: Türkiye
Kurucusu: Asil Nadir
Kurulduğu Yer: Manisa, Türkiye
Kuruluş Tarihi: 1984
Önemli Kişiler: Ahmet Nazif Zorlu, Ekrem Pakdemirli, Enis Turan Erdoğan, Ahmet Erol
Alan: Elektronik & Beyaz eşya
Çalışan Sayısı: 12.998
Resmi Site: www.vestel.com.tr
Vestel Hakkında Bilgi
Vestel Asil Nadir tarafından 1984’te Manisa, Türkiye’de kurulmuştur. Vestel Aralık 2006 yılında video oyunu sektörüne, 2014 yılı IFA Fuarında tanıttığı cihazlarla da telefon sektörüne dahil olmuştur. 2003 yılında açıklanan sonuçlara göre Vestel, Türkiye’de Televizyon iç pazarında %31 ve Türkiye’nin Televizyon ihracatında %53 pazar payına sahip olup Avrupada’daki Televizyon pazar payı da %23’tür. Sloganı ”Türkiye Vestelleniyor”dur.
Vestel Hangi Ülkenin
Vestle, Türkiye’nindir.
Vestel Tarihi
Vestel, beyaz eşya satmak amacıyla Kıbrıs Türkü iş adamı Asil Nadir tarafından 1984 yılında kurulmuştur. Vestel, 1999 Haziran’da buzdolabı ve split klima ile üretime başladı. 66 ülkede 127 marka ile ODM şeklinde üretim yapar. Türkiye’de ilk kez uzaktan kumanda ve tuner üretimini gerçekleştirmek için kurulmuş olan Vestel Komünikasyon tesisleri 1975 yılında kurulmuş olup Avrupa’da en büyük analog uydu alıcısı ve DVD üreticisidir. Bu tesisler Türkiye’nin ilk dijital Ar-Ge’sine sahiptir ve son üç yılda kişisel bilgisayar üretiminde Türkiye’de 1 numaradır. Verilere göre 1 yılda yaklaşık 1,5 milyon tane buzdolabı, 300.000 tane split klima ve 1 milyon tane çamaşır makinesi kapasiteli tesislere sahiptir. Böylece ihracat oranı toplam üretimin %77’sine ulaşmıştır.
Türkiye’nin coğrafi ve ekonomik durumundan dolayı Vestel Pazarlama dört bölge müdürlüğüne sahiptir. İlk 87 ekran TV, 16:9 sinema formatında TV, DVD’li Flat TV, kayıt yapabilen Replay TV, Plazma TV, gibi ürünleri Türkiye’de ilk olarak pazara sunmaktan gurur duymaktadır. Türkiye’de sınırları hızla aşan Vestel, yeni ürün yaratmaya verdiği önemle dünya çapında 6 farklı yerde yatırım yapmaktadır (İngiltere, Amerika, Birleşik Devletleri, HongHong, Manisa ve İzmir). Bu da Vestel’in dünya kalitesinin üstünde ürün yaratma tutkusunun kanıtıdır.
Vestel Ürünleri
- Gardrop tipi buz dolapları
- No Frost buz dolapları
- Kurutmalı çamaşır makineleri
- Rekortmen çamaşır makinesi
- Multifonksiyonel ekranlı bulaşık makineleri
- A+ Dikey Derin dondurucular
- A++ Sandık tipi dondurucular
- Multifonksiyon solo fırınlar
- VSO 940S set üstü ocak
- Vestel MD mikrodalga fırınlar
- Plazma TV’ler
- Vestel Venüs telefonlar
- Torbalı, su filtreli elektrikli süpürgeler