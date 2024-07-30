Balıkesir’in Manyas ilçesinde eve giren bir yılan itfaiyeciler tarafından çıkarıldı.

Manyas’ın kırsal Boğazpınar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Kemal Ünlü, evinin yanındaki müştemilatta bir yılanın olduğunu fark ederek itfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliği adı geçen yere gelerek ellerindeki aparatlarla yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Engerek türü yılanın bulunduğu yerden çıkartılırken aniden saldırıya geçmesi ise yürekleri ağza getirdi. Yılan zor da olsa bir çuvala konularak doğal ortama bırakılırken, ev sahipleri de rahat bir nefes aldı.