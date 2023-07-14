Vestel’in Hikayesi 1984 Yılında Başladı

Vestel, 3 Nisan 1984 Yılında Kıbrıslı Türk iş adamı olan Asil Nadir tarafından kurulmuştur. Ticari ismi Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkedir. Nadir Şirketler Grubuna bağlı olarak kurulmuştur. 04 Mayıs 1985 tarihinde saat 11.00’de Manisa ilinde ilk fabrikası resmi bir törenle açılmıştır. Açılışta dönenim Başbakanı Turgut Özal’da katılmıştı. Şirket üretimini yaptığı ilk televizyonları Vestel Ferguson adıyla satışlarını yapmaktaydı. Şirketin üretim tesisleri Manisa şehrinde yer almaktadır. Manisa’da günümüzde 1,1 milyon metrekare alan üzerine kurulu olan fabrikanın adı Vestel City olarak anılmaktadır. Tek merkezde üretim yapan çok büyük endüstri komplekslerinden birisi olması sebebi ile tüm dünya çapında bilinirlik elde etmiştir.

Zorlu Holding

1994 Yılında şirket Zorlu Holding tarafından satın alındı. Sonrasında ise Vestel Şirketler Grubu kuruldu. Kurulan bu grup ise; bilgi teknolojileri, savunma sanayi ve elektrik, elektronik gibi çok fazla sektörlerde faaliyette bulunmaktadır. 16’sı yurt dışında olan ve toplamda 23 şirketten oluşan dünya çapında bir şirketler grubudur. Tüketici elektroniği ve beyaz eşya alanında ise dünyanın en önde gelen Özgün Tasarım Üreticilerinden birisi olan şirket Avrupa Televizyon pazarının lideri konumundadır. Beyaz eşya pazarının ise ilk 3 üreticisinden birisidir.

İlk 10 Marka Arasında

Firma Türkiye Devletinin en çok bilinen ve tanınan ilk 10 markası arasında yer almaktadır. Şirketin üretim tesisleri Manisa Keçiliköy Organize Sanayi Bölgesinde ve Rusya’nın Alexandrov şehrinde yer almaktadır. Fabrika içerisinde ise 3 Elektronik ve 1 Beyaz Eşya Ar-Ge Merkezi olmak üzere toplam 8 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Üretimini yaptığı ürünlerin büyük kısmını ihraçlarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca Avrupa bölgesi pazarındaki pazar payı %35 civarındadır. Toshiba, JVC, Hitachi, Sharp gibi dünya devleri markalara da üretimler yapmaktadır.

Vs. Outlet

Oyun pazarına 2006 yılında giriş yapan şirket korku türündeki ilk oyununu Kabus 22 ismiyle ve 18 yaş sınırı ile piyasaya sürdü. Şirket 2012 yılında kurulan Vs. Outlet adlı mağazacılık girişimiyle ise yurt dışına gönderilmek için üretilen ihracat fazlası ürünlerini tükecilerle buluşuyor. Bu mağazalarda ve Vs Outlet internet sitesinde satılan adı Türkiye ‘de az bilinen tüm markalar firma güvencesi ve garantisiyle satılıyor. Cep telefonu dünyasına IFA fuarında tanıttığı cihazlarla dahil olan Şirket 2014 Yılı itibariyle tanıtmış olduğu modeller ile ise pazara dahil olmuştur.