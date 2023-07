Yurtiçi Kargo ’nun Hikayesi 1982 Yılında Başladı

Yurtiçi Kargo, “Söz Verdiğimiz Gibi” sloganından hareketle 1982 senesinde, Dr. İbrahim Arıkan öncülüğünde ve Arıkanlı Holding çatısı altında, Türkiye’deki ilk Türk kargo firması olarak kurulmuştur.

Günümüzde, on yedi bölge müdürlüğü, otuz üç aktarma merkezi, bin den çok şube ve acentesi, on sekiz bin den çok çalışanı ve beş binin üstünde vasıta filosu ile Türkiye’nin seksen bir ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hizmet yayınlayan Yurtiçi Kargo, 2003 senesinden bu yana Avrupa’nın en büyük kargo firmalarından biri olan çözüm ortağı Geopost ile eş güdümlü müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada iki yüz yirmiden çok noktaya, bir diğer söyleyişle dünyanın her yerine taşımaktadır.

Yurtiçi Kargo Arıkanlı Holding Nakliyecilik Grubundaki diğer şirketler, Yurtiçi Lojistik ile eş güdümlü uluslararası nitelikte hizmet vererek, Türkiye’ye hem yerel, hem uluslararası alanda ekspres kargo taşımacılığında yol göstermeye devam etmektedir.

Sektörde İlkler

1982 Yılında Türkiye’nin ilk ve tek kargo şirketi olarak kurulduk. 1982 Tarihinde 3 şube ve 40 personelle Türkiye’nin kargocusu olmak amacıyla yola çıktık. 1992 İtibariyle Acentelik sistemine geçtik. 1993 Kargoculuğu bilişimle buluşturduğumuz yıl oldu sahada bilgisayar kullanımlarına başladık. 1994 Yılında İlk bant sistemini kurduk. 1995 Tarihinde TS 11595 Hizmet Yeterlilik Belgesini aldık. 1996 İtibariyle Sınırları aşarak vatan dışı taşımacılığa başladık. 1997 Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonuna üye olduğumuz yıl oldu. 1999 Yılında Kalitemizi belgeledik ve sektördeki ilk TS ISO 9002 belgesini aldık. 2000 Tarihinde El terminali kullanmaya başladık. 2001 İtibariyle Web sitemizi yayına aldık ve kargoculuğa dijitali de kattık. İnternet üstünden kargo takip hizmetini başlattık.

Kalite Belgeleriyle Birlikte VIP Hizmetler

2003 Kurumsal kimlik çalışmaları yaptık ve VIP hizmetini başladığımız yıl oldu. TS EN ISO 9001:2000 belgesini aldık. 2004 Yılında ERP ve Performans Yönetim Sistemini & KPI kullanmaya başladık. 2005 Tarihinde Sektörün ilk SuperBrand mükafatını aldık! Bu mükafatı 2007, 2010, 2012 ve 2014 senelerinde gene biz kazandık. Ödüllü Kargo Operasyon Sistemine (KOPS) başladık. Türkiye’nin ilk ve en büyük özel teşebbüs çevrimiçi ağıyla bütün birimlerimizi birbirine bağladık. 2006 İtibariyle Yılında Ambalaj ve Tahsilatlı Gönderi hizmetlerini sunduk. 2007 Cepte Kargo devrini başlattık. Müşterilerimizi SMS’le bilgilendirdik. Havalı Paket hizmetini başlattık. Türkiye Kalite Derneği’nin Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi’ne göre kargo pazarında müşteri memnuniyeti en yüksek marka mükafatını aldık. Bu mükafatı 2008, 2009 ve 2011 senelerinde gene gene aldığımız yıllar oldu.

Müşterinin Seçtiği Gün Teslimat

2008 Yılında Türkiye’de ilk kez teslimat gününü müşterilerimizin seçmesine başladık. ‘Gün Tercihi’ hizmetimizi başlattık. 2009 Tarihinde Online kargo idare hizmetimiz ‘Self Servis’i müşterilere sunduk. 2010 İtibariyle Yastıklı Ambalaj hizmetini başlattık. TS EN ISO 9001:2008 belgesini aldık. 2011 İnternet, iPad ve iPhone şubeleri ile bütün kargo hizmetlerini çevrimiçi ortamda sunduk. Birer gezici Yurtiçi Kargo şubesi özeliğini taşıyan gezici şubelerimizi müşterilerimizle buluşturduk. TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini aldık. Türkiye Kalite Derneği (Kalder)’in ‘Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME)’ne göre yerel kargo pazarında müşterilerin en memnun kaldığı marka listelenmesinde dördüncü defa birincilik bu yılda elde ettik. 2012 Yılında Yurtiçi Kargo Android şubemizi açtık.

Başarı ile Gelen Ödüller

2014 Tarihinde Brand Finance doğrultusundan “Türkiye’nin En Değerli İlk 100 Markası” arasında, tek kargo şirketi olarak seçildik. Posta Hizmet Sağlayıcısı Yetki Belgesi’ni aldık. ‘Hava Kanallı Ambalaj’ ürünümüzü müşterilerimize sunduk. 2015 İtibariyle ‘Doğrudan Ödeme Sistemi ve Takibi Hizmetlerini müşterilerimize sunduk. Sektörde ilk kez ‘Otomatik Adres Ayrıştırıcı’ kullanımına başladık. 2016 Kurye mobil uygulamalarımızla yerinde gönderi planlama ve teslimat hemen mobil fatura dönemini bu yılda başlattık. 2017 Yılında Social Media Awards Turkey’de ‘Veri Analitiği Kategorisi’nde kargo pazarında içerik idaresini en başarılı şekilde gerçekleştiren firma seçildik. Aynı ödüle 2018 senesinde da layık görüldük. AR-GE Merkezi belgesini almaya hak kazandık. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alan ilk Türk kargo şirketi olduk. Endüstriyel mobil aygıtların barkod okuyabilme özelliklerini cep telefonlarında kullanmaya başladık.

Yurtiçi Kargo Elektrikli Araçlar

2018 Tarihinde kuryelerin akıllı telefon kullanımını teşvik etmeyi hedefleyen ‘YK Game’ adlı uygulamamızı kullanıcılarla buluşturduk. Yeni geliştirdiğimiz çipli kimlikleri okuyabilen kart okuyucu aygıt ve kimlik doğruluğunu sağlama sistemi vasıtası ile düzmece kimlik ile teslimatlar yapmaya son verdik. 2019 İtibariyle IDG lisansı ile 40’tan çok ülkede düzenlenen ve teknoloji liderleri amacıyla en prestijli ödüller arasında kabul edilen CIO Ödülleri’nin sahibi olduk. Söz hususu ödüle 2018 senesinde da layık görülmüştük. 2020 Tech Brands Turkey’de Kargo pazarında teknolojiyi en iyi kullanan marka olduk. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İtibar Akademisi’nin kamuoyu incelemesine göre Türkiye’nin en itibarlı kargo şirketi olduk. Türkiye ekonomisine en çok katkı gerçekleştiren 30 şirket arasında yer alan tek kargo şirketi olduk.