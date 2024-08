Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tam teşekküllü mobil veteriner kliniği olarak hizmet veren VETBÜS, ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Bir aylık takvimi yayınlanan VETBÜS, can dostlara ulaşıyor.

Sokak hayvanlarının daha kaliteli ve ulaşılabilir hizmet alabilmelerini sağlayan VETBÜS, 13 Ağustos-10 Eylül günleri arasında her gün farklı bir ilçede can dostlarla buluşacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren VETBÜS, sokak hayvanları için tüm klinik imkânları sunuyor. Sokak hayvanlarına uzman veteriner hekimler tarafından rehabilitasyon imkanı sağlanırken detaylı sağlık taramaları da yapılıyor. Deneyimli ve tecrübeli veteriner hekim kadrosuyla öne çıkan VETBÜS, gittiği ilçelerde can dostlara iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

Sokaktaki canlar VETBÜS’e emanet

Can dostları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi etme imkânı sağlayan VETBÜS, yaralı ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Tedavi Merkezlerine götürerek bakım ve tedavilerinin de yapılmasını sağlıyor. VETBÜS’e vatandaşlar da sokaktan sahiplendikleri hayvanlarını götürerek tedavi ettirebiliyor.