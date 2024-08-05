Bilecik’te veteriner klinikleri denetleniyor.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘Veteriner Hekim Muayene ve Poliklinik Yönetmeliği ve Veteriner Tıbbi Ürünle Hakkında Yönetmelik’ kapsamında faaliyet gösteren veteriner kliniklerinde denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerde; hayvanlara hangi işlemin uygulandığı, kullanılan ürünler, polikliniğin yeterliliği gibi temel durumlar değerlendiriliyor. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz” ifadeleri yer aldı.