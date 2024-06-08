Veysel Karani Hırka-i Şerif Cami Hizmet Vakfı’nda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı eserler, ’Sevelim Sevilelim’ Sergisi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Veysel Karani Hırka-i Şerif Cami Hizmet Vakfı’nda hat, tezhip, çini, resim, sulu boya türlerinde eğitim alan kursiyerler, 1 yıl boyunca yapmış oldukları eserler, vatandaşların ziyaretine açıldı. Hoca Üveys Cami’nde düzenlenen sergiye kursiyerler, usta öğreticiler ve sanatçılar katıldı.

Sergi ile ilgili konuşan Veysel Karani Hırka-i Şerif Cami Hizmet Vakfı Genel Müdürü Sümeyra Güldal, “Burada 15 branştan 150 civarında öğrenciye hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimiz bir yıl içerisinde istikrarlı bir şekilde İstanbul’un keşmekeşinde kendi kişisel yaşamlarının zorunluluklarında zaman ayırıp, özveriyle buraya geldiler. Karma bir sergi, bizim kurslarımız birçok alanda kendi geleneksel ve modern sanatlarımızdan oluşuyor. Öğrenciler çalışmalarını, ürünlerini hem kendi motivasyonlarını artırmak hem de eş ve dostlarının motivasyonunu arttırmak amaçlı bu şekilde bir sergilemeyi uygun görüyoruz” dedi.

“8 aylık kursunun neticesinden öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergi, çok keyifli bir sergi”

Sergide usta öğreticilik yapan hat ve tezhip sanatçısı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Ali Rıza Özcan, “Buradaki sergi, Hırka-i Şerif Vakfı’nın 8 aylık kursunun neticesinden öğrenciler tarafından hazırlanan çok keyifli bir sergi. Çünkü farklı branştan burada eserlerini sergiliyorlar. Bunlar içerisinde resim, seramik, çini, hüsnühat, tezhip var. Bunlar karma şekilde sergileniyor. Öğrencilerin 8 aylık bir zaman zarfında hocalarının nezaretinde yaptıkları işlerini sergiledikleri çok güzel eserlerin yer aldığı bir sergi” şeklinde konuştu.

Öte yandan sergi 14 Haziran’a kadar ziyarete açık kalacak.