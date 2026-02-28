Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, mutsuz olduğu yönündeki söylentilerle alakalı, 'Mutluyum burada ve kimseyle bir sıkıntım yok. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımı, başkanımı seviyorum. Karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde de işlerimizi yürütüyoruz' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak golden sonra maskeyi çıkararak sevinmemesi ve mutsuz olduğu yönündeki söylentilerle ilgili soruyu cevaplayan Osimhen, 'Hiç kimseyle alakası yok. Baktığınız zaman her oyuncu duygusaldır. Ben de mutluyum bu arada. Çoğu zaman kutlama yapıyorum burada ama yapmadığım zamanlar da olabiliyor. Son maçta çok duygusal bir anım vardı, sebeplerim vardı. Ama geldiğimden beri taraftarla, hocamızla, başkanla, genel olarak herkesle hem ben hem ailem çok güzel vakit geçiriyoruz. Her şeyi çok kolaylaştırıyorlar bizim için. İçimden geldiği zaman ben tabii ki de yapıyorum bu tarz kutlamaları. Mutluyum burada ve kimseyle bir sıkıntım yok. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımı, başkanımı seviyorum. Karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde de işlerimizi yürütüyoruz. Geldiğimden beri yaşadığım her şey için çok müteşekkirim' diye konuştu.

'Beşiktaş maçına 3 puan için çıkacağız'

Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi ile ilgili de görüşlerini aktaran 27 yaşındaki futbolcu, 'Kritik bir maç tabii ki. Hem birey olarak hem de takım olarak maç maç gidiyoruz. Tabii büyük bir maç olacak. Onların stadına gideceğiz ve çok kaliteli bir takım bizi bekliyor. Ama bizim de çok kaliteli bir takımımız var. Herkes zaten kendine çok inanıyor. 3 puan için oraya çıkacağız mutlaka. Kolay da olmayacak ama takımımızın kalitesini biliyoruz. Çok iyi bir mücadele bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Önce Beşiktaş ve sonrasında da Liverpool maçı var. Ama öncesinde unutmamamız lazım ki Alanyaspor'a karşı kupa maçımız var. Sezon sonuna kadar da birçok maç var önümüzde' ifadelerini kullandı.

'Bize liderlik yapması için İlkay'a pazubendi geri verdim'

Maç içinde İlkay Gündoğan'ın kendisine uzattığı kaptanlık pazubendini neden kabul etmeyip İlkay'ın koluna taktığını da açıklayan Nijeryalı golcü, 'İlkay çok saygı duyduğum biri. Çok kıymetli bir insan benim için. Milyonlarca futbolseverin de dünya çapında herkesin tanıdığı, bildiği bir isim. Birey olarak da inanılmaz bir insan. Hem sakindir, hem çok motivedir. Bize karşı da ne zaman istesek konuşabileceğimiz bir insandır. Çok vizyonerdir. Top gelmeden ne olacağını bilir, bir sonraki adımın her zaman farkındadır. Bana pazubendi getirdiği zaman doğrusu garip geldi bana ve bize liderlik yapması için geri verdim. Orta sahaya her girdiğinde bize yardımcı olan, çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bana getirmesi garip geldi ve ben de kabul etmeyip gösterdiğim saygıdan ötürü ve bize liderlik etmesi için geri verdim ona' sözlerini kaydetti.

'Çok sevdiğim bir kulüpte, çok sevdiğim insanlarla beraber çalışıyorum'

Galatasaray taraftarının kendisi için hazırlayacağı koreografiden haberi olmadığını da belirten Victor Osimhen, 'Bilmiyordum açıkçası ve sürpriz oldu. Geldiğimden beri yapılan şeyler zaten benim için çok kıymetli. İnanılmaz hissettirdiler. Kelimeler yetmiyor gerçekten. Sevgi dolu bir taraftar. Futbolun ötesinde oyuncularla çok güzel bir bağ oluşturabilen, inanılmaz hisler oluşturan bir taraftarımız var. Çok mutluyum. Yazdıkları şeye de kesinlikle katılıyorum; 'Biz bir aileyiz ve aile her şeyden önemlidir'. Çok sevdiğim bir kulüpteyim ve çok sevdiğim insanlarla beraber çalışıyorum. Taraftarlar da her zaman arkamızda. İyi günde, kötü günde sürekli beraber mücadele ediyoruz ve her anın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak maçta penaltı beklediği pozisyonun sorulması üzerine de Victor Osimhen, 'Kontak vardı. Topa öncesinde mi yoksa sonrasında mı dokundu ona bilmiyorum. Hakem haklıydı herhalde orada. Çok fazla tartışmak da istemedim. Topa ben de, o da dokunmuş olabilir bilmiyorum. Ama önemli olan maçı kazandık' diyerek sözlerini tamamladı.