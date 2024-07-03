Panasonic Electric Works Türkiye, sık şarj ihtiyacı olan kablosuz elektronik cihazlar için ekstra güç adaptörüne gerek kalmadan ve prizleri meşgul etmeden kullanıcılara alternatif şarj etme imkânı tanıyan USB’li prizleri satışa sundu.

Panasonic Electric Works Türkiye, modern yaşamın vazgeçilmezlerinden olan elektronik cihazların pratik ve hızlı şekilde şarj edilebilmesi için USB’li prizleri satışa sundu. Yapılan açıklamaya göre; Viko güvencesiyle tüketiciyle buluşan USB’li prizler, elektronik cihazları şarj etmek için kullanılan A Tipi 2 USB girişli seçeneği veya USB girişlerine ek olarak topraklı priz versiyonlarıyla satışa sunuldu. USB’li priz, akıllı telefon, tablet, bluetooth kulaklık ve hoparlör gibi sık şarj ihtiyacı olan kablosuz elektronik cihazlar için ekstra güç adaptörü gerekmeden ve prizleri meşgul etmeden kullanıcılara optimum şarj edebilme imkânı sunuyor.