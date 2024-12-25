Son dönemde Türkiye'de teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte suç türleri de değişim göstermeye başladı. Mağduriyetlerin önlenmesi, suçların engellenmesi ve suç işleme yöntemleri konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri ilçede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere; siber zorbalık, dijital oyun bağımlılığı, mobil bankacılık ve ücretsiz uygulamalar ile alakalı bilgilendirme amacıyla afişler astılar. Öte yandan ekipler mahalle muhtarlarına "telefonla dolandırıcılık" ile alakalı broşür dağıttılar.