İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, 8 Ekim’de Vodafone Business Cloud Day’in üçüncüsüne ev sahipliği yapacak. Bulut teknolojilerin geleceğinin masaya yatırılacağı; perakendeden finansa, lojistikten bilişime kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların bilgi teknolojileri yöneticilerini ve işletmeleri bir araya getirecek olan etkinlik, MEXT Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşecek.

Vodafone Business, 8 Ekim Salı günü dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezlerinden olan MEXT Teknoloji Merkezi’nde, Vodafone Business Cloud Day etkinliğinin üçüncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Finanstan lojistiğe, perakendeden bilişime kadar pek çok farklı sektörün önde gelen şirketlerinin bilgi teknolojileri yöneticilerini bir araya getirecek olan organizasyonda, bulut teknolojilerinin sağladığı dijital dönüşüm ve siber güvenliğin yanında bulutun geleceği ve bulut teknolojilerinde yapay zekâ kullanımı gibi inovatif konular da ele alınacak. Gün boyu sürecek paneller ve çeşitli aktivitelerle bilişim dünyasının nabzının atacağı etkinliğin açılış konuşmalarını ise Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu gerçekleştirecek.

Özlem Kestioğlu, etkinliğe dair şunları söyledi: “Bulut bilişim teknolojileri, sağlamış olduğu iş sürekliliği, maliyet yönetimi ve siber güvenlik açısından günümüzde kurumların çok merak ettiği ve gündemlerinde olan konuların başında geliyor. Vodafone Business bizler de nesnelerin interneti, yapay zekâ, veri merkezi gibi teknoloji ve inovasyonlarımızın yanında özellikle bulut teknolojileri çözümlerine yoğun bir şekilde yatırım yaparken, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları çözümleri kendilerine sağlıyoruz.

Bu vesileyle 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisi MEXT Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz Vodafone Business Cloud Day etkinliğimizin üçüncüsünde, kendi sektöründeki deneyimli isimleri yeniden bir araya getireceğimiz için heyecanlıyız. Bu yılki organizasyonumuzda bulut teknolojilerindeki dönüşümü, yeni regülasyonları ve çağımızın olmazsa olmazı yapay zekânın bulut teknolojilerine entegre edilmesi gibi konuların yanında bulut entegrasyonlarıyla beraber fark oluşturanları konuşacağız. Böylelikle etkinliğimize katılacak olan konuklarımız, Vodafone Business çözümlerini kullanan müşterilerimizin elde ettiği kazanımları bu sayede birebir görme imkânı da yakalayabilecek.”