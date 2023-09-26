Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü olmayı hedefleyen Vodafone, ses ekipmanları alanında dünyanın önde gelen markalarından JBL ile iş birliğinin kapsamını genişletiyor. JBL’in en yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli JBL Wave Flex, sadece Vodafone FLEX’te satışa sunulacak.

Vodafone, müşterilerine gelişmiş teknoloji ürünlerini Vodafone FLEX ile sunmaya devam ediyor. “Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü” mottosuyla yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone, ses ekipmanları alanında JBL ile yeni bir iş birliğine imza attı. Buna göre, JBL’in yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli JBL Wave Flex, sadece Vodafone FLEX’te satışa sunulacak. JBL’in bu kulaklık modeline herkesten önce ulaşacak olan Vodafone FLEX müşterileri, ürünü faturaya ek 12 ayda ödeme imkânıyla satın alabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, ses ekipmanları alanında dünyanın önde gelen markalarından JBL ile işbirliğimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Bu işbirliği sayesinde müşterilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda JBL ürünlerine kendi yaşam tarzlarına uygun model ve renklerde avantajlı fiyat ve ödeme imkânlarıyla Vodafone FLEX sayesinde ulaşabilecek. Bu kapsamda, JBL’in yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli JBL Wave Flex’i Vodafone FLEX üzerinden müşterilerimizle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Müşterilerimiz, JBL Wave Flex ürününe herkesten önce ve Vodafone FLEX avantajlarıyla sahip olabilecek. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip ürünlerle tanışmak üzere Vodafone’a davet ediyoruz.”