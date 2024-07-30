Hangi Ülkenin: İngiltere

Kuruluş Tarihi: 1991

Endüstri: Mobil Ağ

Genel Merkezi: Londra, İngiltere

Önemli Kişiler: Gerard Kleisterlee (Yönetim Kurulu Başkanı), Vittorio Colao (CEO), John Buchanan (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Andy Halford (Mali İşler Grup Başkanı)

Ürünler: Cep Telefonu ve Ekipmanları

Resmi Sitesi: www.vodafone.com.tr

Vodafone Hakkında Bilgi

Vodafone, merkezi İngiltere’de olan bir telefon operatör şirketidir. Vodafone’un sahiplerinden öncüleri Ernest Harrison, Gerry Whent’dir. Londra yakınlarında, Berkshire 1991 senesinde kurulmuş olan Newbury merkezli uluslararası bir İngiliz cep telefonu firmasıdır. Vodafone kelimesi, Voice den gelen ‘VO’ , data dan gelen ‘DA’ ve phone den esinlenen ‘FONE’ heceleri ile oluşmuştur. Amblemi ise konuşma açmak anlamındaki tırnak ( ‘ ) işaretinden esinlenerek tasarlanmıştır.

Dünya üzerinde toplam 30 ülkede GSM operatörlüğü yapmaktadır. Mobil telekomünikasyon şirketi olarak Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi olmayı başarmıştır ve 21 milyon aboneye sahiptir. Vodafone ve işletmecisi olan ağlar üzerinde 30 ülkede üzerinden ortak ağları vardır. Vodafone Global Enterprise bölümü üzerinde 65 ülkede kurumsal müşterilerine telekomünikasyon ve IT hizmetleri sağlamaktadır. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük mobil telekomünikasyon şirketi olan Verizon Wireless’ın %15 hissesine sahiptir. Vodafone’un CEO’su İtalyan Vittorio Colao’dur. Vodafone Grup Başkanı ise İngiliz Sir John Bond’dur.

Vodafone Hangi Ülkenin

Cevap: İngiltere

Vodafone Türkiye

Telsim, TMSF’in el koymasından sonra yapılan 28 Aralık 2005 tarihindeki açık arttırmayla, 4.55 milyar dolara Vodafone tarafından satın alınmıştır. Böylelikle Vodafone, 24 Mayıs 2006 tarihi itibariyle Türkiye’de resmen hizmet vermeye başlamıştır. Şirket, değişim süreci boyunca Türkiye’de Telsim Vodafone adını kullandıktan sonra Vodafone Türkiye (ya da resmi adıyla Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.) ismini kullanmaya başlamıştır. Vodafone’un, 12 Haziran 2012 itibariyle Türkiye’de 3300 çalışanı ve 1260 Cep Merkezi bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Vodafone’un, Türkiye’de 2G, 3G, 4.5G (Nisan 2016 itibariyle), GPRS, EDGE, SMS, MMS, MVS, Bas Konuş, Telesekreter hizmetleride bulunmaktadır.

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Vodafone Sponsorlukları

Vodafone, McLaren-Mercedes Benz’in ve UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsorudur.

2015 yılından itibaren Beşiktaş JK sponsoru olmaya başlamıştir.