Vodafone, global araştırma şirketi Gartner tarafından, 10’uncu kez üst üste Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde lider seçildi.

Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden olan Vodafone’nun, Dünya Çapında Yönetilen IoT Bağlantı Hizmetleri Gartner Magic Quadrant 2024’te üst üste 10’uncu kez birinci seçilerek rekora imza attığı açıklandı. 16 organizasyonun değerlendirildiği Gartner Magic Quadrant 2024’te operatör, ‘Vizyon Bütünlüğü’ ve ‘Uygulama Becerisi’ alanlarında lider olarak konumlandı.

Yapılan açıklamaya göre Vodafone Business, özellikle son 10 yıldır dijital taraftaki büyümenin en büyük anahtarı olarak görülen IoT tarafına yaptığı yatırımlarla güvenilir ağ bağlantısı, küresel kapsama alanı ve özel uzman desteği gibi hizmetleri paralelinde dünyanın en büyük IoT sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Microsoft ile 10 yıllık stratejik ortaklığını duyuran ve bu iş birliği doğrultusunda 10 yıl içinde 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Vodafone Business, üretken yapay zekâ ve bulut teknolojilerinden yararlanan Avrupa ve Afrika’da 300 milyondan fazla işletme, kamu sektörü kuruluşu ve tüketici için dijital hizmetleri dönüştürecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konu hakkında şöyle konuştu:

“Grubumuz bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş bulunuyor. Grubumuzdan aldığımız bu güçle de Vodafone Business olarak kendimizi sadece bir telekom şirketi olarak değil, inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz.

IoT, yapay zekâ, bulut uygulamaları, veri merkezi gibi teknoloji ve inovasyonlarımızla da işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok çözümü şirketlerimize sunuyoruz. Kısacası sunduğumuz yenilikçi teknoloji hizmetleriyle Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümlerinde çözüm ortağı olurken, elde ettiğimiz başarıyla da grubumuzun globaldeki liderliğine önemli bir katkı sağlıyoruz. Vodafone Business olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak işletmelerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”