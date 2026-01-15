DUSCART takımının; elektrikli araç teknolojileri, araç tasarımı, batarya ve güç aktarma sistemleri ile yazılım ve kontrol sistemleri alanlarında geliştirdiği yerli ve yenilikçi çözümlerle öne çıktığı ifade edildi. Takım tarafından üretilen prototiplerin, mühendislik bilgisi, sürdürülebilirlik vizyonu ve takım çalışmasının somut birer ürünü olduğu belirtildi.

Görüşmede, öğrencilerin elde ettiği dereceler, devam eden çalışmalar ile gelecek dönem hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yalnızca teknik yetkinlikleriyle değil, vizyoner bakış açılarıyla da gurur kaynağı olduğunu belirterek, DUSCART ekibinin başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.