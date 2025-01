Vodafone ile Hepsiburada, e-ticaret ve telekomünikasyon alanlarında ilk niteliği taşıyan yeni bir iş birliğine imza atmak üzere bir araya geldi. Müşteri memnuniyetine odaklanarak 25,4 milyon abonesine sürekli avantajlar sunan marka olma hedefiyle 3 yıl önce telekom sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu “Her Şey Yanımda”yı hizmete sunan Vodafone, bu platformu Hepsiburada iş birliğiyle yeni bir aşamaya taşıyor.

Vodafone ve Hepsiburada’nın ortaklığında hayata geçirilen Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformu, toplam 16 milyonu aşkın kullanıcılı Vodafone Yanımda uygulaması içinde hizmete açıldı. Yeni platformla müşterilere yaptıkları alışveriş karşılığında GB faydaları, özel indirimler ve promosyonlardan yararlanma imkânı sunulacak. Vodafone müşterileri, Hepsiburada Premium hediyesi ve Hepsiburada hediye çekleri de kazanabilecek. İşbirliği kapsamında Vodafone Red üyeleri bir sene boyunca Hepsiburada Premium üyeliği hediyesi ile Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformundan ek avantajlarla alışveriş yapabilecek.

Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformu ve iş birliğinin detayları, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin’in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone olarak, müşterilerimize fayda sağlayacak tüm ürün ve hizmetleri başta dijital olmak üzere tüm kanallardan sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan 3 yıl önce telekomünikasyon sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformumuz Her Şey Yanımda’yı kullanıma sunduk. Her Şey Yanımda, yıllar içinde büyüyerek toplam 14 kategoride 1.000’i aşkın satıcı tarafından 5 milyondan fazla ürünün sunulduğu bir platforma dönüştü. 2024-25 mali yılımızın ilk yarısında 52 milyon ziyarete ulaşarak, erişime açıldığı tarihten itibaren toplam 275 milyon ziyaret sayısına yaklaştı. Bu süreçte müşterilerimizin e-ticarete olan taleplerini yakından gözlemleme fırsatı da bulduk. Bu gözlemlerimizin de ışığında, Her Şey Yanımda’yı bir adım öteye taşıma zamanı geldi. Bu geçişi en teknolojik ve en donanımlı şekilde yapabilmek için Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirdik. Her Şey Yanımda’yı Hepsiburada’nın sektör lideri altyapısı, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımı ile yeniden şekillendirdik ve Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunu hayata geçirdik. Vodafone’un sürekli avantajlar sunan müşteri memnuniyeti odaklı vizyonu ve Hepsiburada’nın e-ticaret uzmanlığını buluşturan bu işbirliğiyle, müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyoruz. Bu yeni platformla müşterilerimiz, daha geniş ürün seçeneklerine, özel indirimlere ve alışveriş yaptıkça kazanacakları GB gibi ödüllere erişebilecek. Amacımız, müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve e-ticaret deneyimlerini Vodafone ayrıcalıklarıyla yeniden tanımlamak. İşbirliğimizi, e-ticarette uzun vadeli bir stratejik ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz. Gelecekte, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş kampanyalar, yeni ürün kategorileri ve ek özellikler ile bu platformu daha da geliştirmeyi planlıyoruz.”

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ise şöyle konuştu: “Hepsiburada olarak Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz için geniş ürün yelpazesinden sektörün en iyi ödeme ödeme ve vadelendirme çözümlerine, hızlı ve güvenilir teslimata kadar uçtan uca pürüzsüz bir alışveriş deneyimini sağlamak, bu vizyonun vazgeçilmez bir unsuru. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz inovatif çözümlerimiz ve hizmetlerimiz sayesinde Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markasıyız. E-ticaret alanındaki çeyrek asırlık tecrübemizi şimdi Vodafone müşterileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Vodafone’lulara Özel Hepsiburada’ platformu, güçlü altyapımız ve geniş ürün yelpazemizle milyonlarca Vodafone müşterisine güvenilir, hızlı ve kullanıcı odaklı bir alışveriş deneyimi sunacak. Vodafone Red’lilere sunduğumuz Hepsiburada Premium üyeliği ile de ek faydalar sağlayacaklar. İki lider teknoloji şirketinin güç birliği sayesinde, bir yılda müşterilerimize 1,5 milyar TL değerinde fayda sağlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliğimizin, sektöre ilham verecek bir örnek olacağına inanıyorum. Güçlü ortaklıklarla müşterilerimize daha fazla değer katmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Yapılan açıklamaya göre; Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunu ziyaret eden müşteriler, GB kazanımı, indirimler, promosyonlar gibi ayrıcalıklara da sahip olacak. Şirket, lansmana özel olarak, müşterilerine ilk alışverişte 10 GB internet hediye edecek. Ayrıca, Vodafone’lulara özel indirimler, hediye çeki veya Çark çevirerek kazanılan indirim kodları sunulacak.

Vodafone, Hepsiburada iş birliğiyle, Vodafone Red’in ayrıcalıklar dünyasını da genişletecek. Vodafone Red’e yeni gelen ya da tarifesini Red ile yenileyen müşterilere 12 ay boyunca kullanabilecekleri Hepsiburada Premium paketi sunularak bu paketin ayrıcalıklarından ücretsiz yararlanma imkânı sağlanacak. Red’li müşteriler, Vodafone Yanımda uygulamasında bulunan Fırsatlar Dünyası’ndaki Red Marka Ayrıcalıkları kısmından alacakları kod ile Hepsiburada Premium üyeliklerini aktive edebilecek. Vodafone Red’liler, Hepsiburada Premium paketi ile ücretsiz kargo, hediye BluTV üyeliği, yüzde 3 Hepsipara kazancı, ücretsiz randevulu teslimat, öncelikli çağrı merkezi desteği gibi avantajlardan ve Hepsiburada Premium’a özel kampanyalardan yararlanabilecek.

Yapılan açıklamaya göre; iş birliği kapsamında, Hepsiburada Premiumlular, Hepsiburada platformunun içinden alacakları kodu Vodafone.com.tr’de kullanarak, Vodafone’un yeni gelen müşterilere özel tekliflerinden indirimli faydalanabilecek. Vodafone’dan bireysel faturalı ve faturasız yeni hat alan müşterilere Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunda geçerli kuponlar hediye edilecek. Fırsatlar Dünyası’ndan temin edilecek kuponlar, tüm faturalı tarifeler ile faturasız Avantaj Kolay ve Bol Kolay tarifelere verilecek. Kampanya 31 Ocak’a kadar devam edecek.