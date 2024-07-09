Vodafone, Yanımda uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Puanlar Yanımda platformuyla bireysel müşteriler, Yanımda uygulamasında puan kazanacak ve kazandıkları puanları dijital pazaryeri Her Şey Yanımda’da harcayabilecek.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine yenilikçi dijital servisler sunmaya devam ediyor. Vodafone Yanımda uygulamasını geliştirmeye devam eden operatör, son olarak Puanlar Yanımda adında bir oyunlaştırma kurgusunu müşterilerinin kullanımına sundu. Puanlar Yanımda ile bireysel müşteriler Yanımda uygulaması içinde kendilerine tanımlanan hedefleri yerine getirerek puan kazanacak ve kazandıkları puanları dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda içinde harcayabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone Yanımda bugün ayda 16 milyonu aşkın kişinin yaklaşık 300 milyon kez giriş yaparak ayda ortalama 400 milyon işlem gerçekleştirdiği, Türkiye’nin sık kullanılan ve sevilen mobil uygulamalarından biri. Yanımda uygulamamızı müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Son olarak, Puanlar Yanımda platformunu Yanımda üzerinden müşterilerimizin deneyimine sunduk. Sektörümüzde bir ilk olan bu platformla, bireysel müşterilerimize Yanımda uygulaması içindeki aksiyonları karşılığında puan kazanma ve kazandıkları bu puanları Her Şey Yanımda’da diledikleri gibi harcama imkânı sunuyoruz. Puan kazanım yollarını ve harcama noktalarını çeşitlendirerek bu platformu daha fazla müşterimizin kullanımına sunacağız. Bir tür oyunlaştırma niteliği taşıyan bu yeni deneyimin sevileceğine inanıyoruz.”

Kullanıcı bazında farklı hedefler

Yapılan açıklamaya göre, halihazırda Puanlar Yanımda sayfasında kullanıcılara iki farklı hedef sunuluyor. “Gel Kazan” adı verilen ilk hedef, temelde belirlenen tarih aralıklarında kullanıcının puan kazanmak amacıyla kaç gün uygulamaya girmesi gerektiğini belirtiyor. Belirtilen sayıda gün kadar uygulamaya giriş yapan kullanıcıların hesabına Yanımda puanları otomatik olarak yükleniyor. “Gel Kazan” ile müşteriler, sadece Yanımda uygulamasına giriş yaparak TL değerinde harcayabilecekleri puanları kazanmış oluyor. ‘Kazandıran Tarifeler’ adı verilen ikinci hedef ise tarife değiştirmeye dayanıyor. Bu hedefin tanımlı olduğu kullanıcılar tarife geçişlerini tamamladıklarında puanları tanımlanıyor. Kullanıcılar, Puanlar Yanımda sayfasında hedeflerini görebiliyor ve ilerlemelerini takip edebiliyor.

Vodafone Cüzdan hesabı gerekiyor

Operatörün sunduğu yeni Puanlar Yanımda platformundan sadece Yanımda uygulamasının en güncel sürümünü kullanan bireysel Vodafone müşterileri faydalanabiliyor. Vodafone Cüzdan’ı olup olmaması fark etmeksizin, her mobil bireysel müşteri, Puanlar Yanımda sayfasını görüntüleyebiliyor ve kendisine tanımlı bir hedef varsa gerçekleştirip puan kazanabiliyor. Müşterilerin, puanlarını harcamak için Cüzdan hesabı oluşturması gerekiyor. Kullanıcı kazandığı puanları Cüzdan hesabında biriktirebiliyor veya görüntüleyebiliyor. İlk aşamada Cüzdan üzerinden Her Şey Yanımda alışverişlerinde hedeflerini gerçekleştirerek kazandığı puanları harcayabiliyor, sonraki aşamalarda ise puanların harcanabileceği alanlar çeşitlendirilebiliyor.