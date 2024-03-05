Vodafone, çalışma kültürünü ve çalışanlarına sunduğu imkânları kamuoyuyla paylaşmak üzere sosyal medya üzerinden bir tanıtım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ile Vodafone’un reklam yüzü Aras Bulut İynemli’nin rol aldıkları iş görüşmesi videosu ilgi gördü.

Vodafone, çalışan deneyimini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin en iyi çalışan deneyimini sunan işvereni olmayı hedefleyen Vodafone, çalışma kültürünü ve çalışanlarına sunduğu imkânları kamuoyuyla paylaşmak üzere sosyal medya üzerinden bir tanıtım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ile Vodafone’un reklam yüzü Aras Bulut İynemli’nin rol aldıkları iş görüşmesi videosu büyük ilgi gördü. Videoda, “Vodafone’da çalışmak güzel iş” anlayışıyla sunulan ebeveyn izni uygulamasından yurtdışında çalışma olanaklarına kadar pek çok farklı İK politikası tanıtılıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: “Tüm sektörlerin ve her büyüklükten işverenin aradığı yeteneklere ulaşabilmesi için artık güçlü bir işveren markası stratejisine ihtiyacı var. Güçlü bir işveren markası algısını oluşturabilmek için konuyu özellikle üst yönetimin sahiplenmesi çok kıymetli. Bu anlayışla, şirketimizde üst yönetimden kişilerin de yer aldığı bir çalışma grubu oluşturduk ve Türkiye’nin en iyi çalışan deneyimini sunan işvereni olma hedefiyle çalışmalarımıza başladık. Organizasyonumuzu çalışma arkadaşlarımız için harika bir işyeri yapan pek çok farklı uygulama, politika ve stratejiyi işbirliği içinde hayata geçiriyoruz. ‘Vodafone’da çalışmak güzel iş’ diyerek, tüm çalışma arkadaşlarımızın #oldugumgibi diyebildiği bir ekosistem oluşturmak ve bu kültürü en iyi şekilde potansiyel adaylarımıza da yansıtmak istiyoruz.”

Her alanda fırsat eşitliğini hedefliyor

Verilen bilgiye göre; Vodafone, iş süreçlerinden başlayarak her alanda fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalışıyor. Çeşitliliği iş yapma biçiminin bir parçası olarak gören şirket, herkesin kendisi olabileceği kapsayıcı bir kültür inşa etmeye önem veriyor. Teknoloji sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 10 iken, Vodafone Türkiye’de bu oran yüzde 43; icra kurulunda görev alan kadınların oranı ise yüzde 60. Kadın çalışan oranını yüzde 50’ye taşımayı hedefleyen şirket, işe alım süreçlerinde yüzde 50-50 kadın-erkek fırsat eşitliğini hedef olarak alıyor. Adayların daha adil ve eşit koşullarda değerlendirilebilmesi için liderlere yapay zeka tabanlı bir platform üzerinden saklı özgeçmişler (blind CV) iletiyor. Böylece, olası önyargıların önüne geçerek, adayların sadece deneyim ve yeteneklerine göre değerlendirilmesini sağlıyor. Teknoloji ve satış alanlarında kadın istihdamını artırmak için her yıl kadın odaklı stajyer programlarıyla gençlere mezuniyet öncesi deneyim fırsatı sunuyor. Ayrıca, genç yetenek programı Discover kapsamında toplam işe alımlarda yüzde 60 kadın oranı hedefiyle istihdam çalışmalarını yürütüyor.

Ev İçi Şiddet Prosedürü ile ev içi şiddetten doğrudan ya da dolaylı etkilenen çalışanlarına 10 güne kadar ek ücretli izin, finansal destek, çalışana özel 7/24 Ev İçi Şiddet Destek Hattı’na erişim gibi hizmetler sunuyor. Kırmızı Çizgi Dilde Dönüşüm projesiyle, e-posta yazışmalarında kapsayıcılığa uymayan kelimeleri çizip eşitlikçi ve doğru ifadelere yer veren kapsayıcı bir dil öneriyor.

Ebeveyn izninden babalar da faydalanabiliyor

Vodafone, ebeveyn çalışanlar için okul başlangıç ve karne günlerinde izin uygulaması gerçekleştiriyor. Ebeveyn izni uygulaması kapsamında babalara da 16 hafta ücretli izin desteği sağlıyor. Şirket, kariyerlerine gerek gelişim gerek özel sebepler nedeniyle ara vermek isteyen çalışanlarına 3 aya kadar “kariyer molası” izni veriyor.

Çalışanlarının kariyer gelişimini destekliyor

Şirket, çalışanlarının gelişimini kariyer ve performans yönetiminin merkezine koyuyor. Çalışanların kurum üzerindeki etkilerini, ödüllerini ve tanınmalarını artırmak için kendilerini geliştirmelerini ve yeni beceriler kazanmalarını sağlıyor. Şirketindeki çalışma arkadaşlarını kendilerinin belirledikleri MBA programına katılmaları için destekleme imkanı tanıyan Vodafone, ayrıca MIT, Harvard ve Skillsoft gibi dünyanın tanınmış içerik sağlayıcıları aracılığıyla çalışanlarına yeni yetkinlikler kazanma ve mevcut yetkinliklerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Şirket, hem müşteri deneyimini hem de çalışanlarının deneyimini hep bir adım daha öteye taşımaya önem veriyor. Bu yönde hayata geçirdiği kurum içi girişimcilik yarışması WeNovate ile şirkette inovasyon kültürünü ve ekip birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yurtışında çalışma imkânı sunuyor

Şirket, global bir şirket olarak çalışanlarına uluslararası deneyim de kazandırıyor. Şirket çalışanları, farklı ülkelerdeki pozisyonlara başvurup kariyerlerini yurtdışında lokal bir çalışan olarak devam ettirebiliyor. Kariyerine yurtdışında devam etmeyi tercih eden çalışanlarını global elçi olarak konumlandıran şirket, belli süreyle yurtdışında deneyim kazanmak isteyen çalışanlarına yönelik Grow Experience programı, üniversite öğrencilerine yönelik gelişim programı Vodafone Campus Labs ve günlük iş akışında farklı ülkelerden kişilerle bir ekip halinde çalışma imkânı sağlayan organizasyon yapısı ile çalışanlarına yurtdışı deneyimi kazanma konusunda önemli fırsatlar sunuyor. Halihazırda 170’i aşkın Vodafone Türkiye çalışanı İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan başta olmak üzere 21 ülkede çalışmaya devam ediyor.

Esnek çalışma modelini benimsiyor

Şirket, hibrit çalışma modeli sayesinde evden çalışmanın getirdiği verimlilik ile ofiste bir arada olmanın getirdiği sinerjiyi harmanlıyor. Şirket çalışanları, haftada 2 gün ofisten, 3 gün de evden çalışabiliyor. Ek olarak, tüm çalışanlara 4 hafta dilediği yerden çalışma esnekliği sunuluyor. Deneyimleme kültüründen beslenen şirket, çalışanları için 2024 yılında ilk kez Ağustos ayını çalışanlarına uzaktan çalışma olarak planlıyor. Böylece çalışanlar 2 ay boyunca diledikleri yerden çalışabilecekler. Çalışanlar, ergonomi paketi desteği ile anlaşmalı marka ve internet siteleri üzerinden çalışma alanlarını daha sağlıklı hale getirirken, esnek ulaşım ödeneği ile ofise ulaşım konusunda kendi ihtiyaçlarına göre kişisel planlamasını yapabiliyor. Diğer yandan, OneApp uygulamasıyla ofis binalarına rahatça ve temassız giriş yapabiliyor; kendileri ya da ekipleri için masa ve toplantı odası rezerve edebiliyor; spor salonu, spor dersleri, fizyoterapist, kuaför ve berber gibi hizmetlerden faydalanabiliyor.

Şirket, ödüllendirme ve yan haklar kapsamında da esnek bir yaklaşım benimsiyor ve bireysel ihtiyaçlara cevap verecek, wellbeing’i destekleyen, seçim şansını çalışana bırakan bir modelle ilerliyor. Bu kapsamda, çalışanın yan haklarını yaşam tarzına ve farklı ihtiyaçlarına göre belirlemesi için kurgulanmış Vflexy Esnek Yan Haklar Programı; başarıların takdir edilmesini ve çalışan motivasyonunu artırmayı amaçlayan Vodafone Stars Ödüllendirme Programı; aile danışmanlığı, iş ve özel yaşamda ilişki sorunları, ergenler ve çocuklarla ilgili sorunlar gibi konularda uzman klinik psikologlardan destek alma imkânı sunan Çalışan Destek Programı gibi çeşitli uygulamalar sunuluyor. Vodafone’da çalışanların oluşturduğu ve kürek, voleybol, basketbol, futbol branşlarında turnuvalara hazırlanan spor takımları da bulunuyor.