31 Ağustos Perşembe günü meydana gelen olayda, bir apartmanın depo alanından toplam değeri 17 bin lira olan kurutma makinesi ve bisiklet çalındı. Sabah saat 09.00 sularında gerçekleşen bu hırsızlık vakası, hızlı bir polis müdahalesiyle sonuçlandı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine hemen harekete geçti ve güvenlik kameraları kayıtlarını titizlikle incelemeye aldı. Kayıtlarda, bu hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada iki kişi tespit edildi. Ancak ilginç bir detay daha meydana çıktı: Görüntülerdeki diğer şahsın, o sırada olay yerinden geçmekte olan bir vatandaş olduğu ve hırsızın pişkin bir şekilde malzemeleri taşırken yardım istediği ortaya çıktı.

Bu rahat tavırlı hırsız, apartmanda yaklaşık 12 saat boyunca kalmıştı ve bu süre boyunca binanın güvenlik kameraları tarafından adeta dakika dakika izlendi. Hırsız, akşam saat 21.00 civarında binadan ayrıldı.

Görüntülerdeki hırsızlık şüphelisi M.S. isimli şahıs, daha önce birçok hırsızlık suçuyla kayda geçmiş biriydi ve yapılan sorgulamada suçunu itiraf etti. M.S., mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.