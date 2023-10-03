Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Voleybol Balkan Kupası 4 Ekim 2023 Çarşamba günü (Yarın) başlıyor.

Bursa ekibinin yanı sıra Bosna Hersek’in OK Bosna Sarajevo, Kuzey Makedonya’nın Ok Univerzilet vo TETOVO Sports, Kosova’nın KV Peja, Yunanistan’ın Pigasos Polichnis Sports ve Sırbistan’ın MOK Spartak SC takımlarının yer alacağı organizasyonda ekipler şampiyonluğa ulaşıp yoluna CEV Challenge Kupası’nda mücadele edebilmek için mücadele edecek.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabakalarda ekipler 2 grupta mücadele edecek. Turnuvanın ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor, saat 17.00’de Kosova’nın KV Peja takımıyla karşılaşacak. Günü diğer müsabakasında ise saat 19.30’da Sırbisatn’ın MOK Spartak SC ile Bosna Hersek’in OK Bosna Sarajevo ekipleri karşı karşıya gelecek. Balkan Kupaıs’nda şampiyon ise 7 Ekim’de oynanacak final müsabakasında belirlenecek. Grup maçları sonunda 7 Ekim’de 3. olan ekipler beşincilik, 2. olan takımlar üçüncülük ve 1. olan ekipler ise Balkan Kupası şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası son 32 turunda Norveç’in Forde BVK takımıyla eşleşecek.

Turnuva programı Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden görülebilir.