Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu söyleyerek, "Sadece futbolda değil, hayatımızda da şiddeti istemiyoruz" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu ’Cumhuriyetin 100. yılında 100 paydaş gelişimde buluşuyor’ başlıklı etkinliğe katılan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, dün akşam tüm Türkiye’nin gundemine oturan hakem saldırısı ile ilgili yorumlarda bulundu. Süper Lig’in 15. haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileğinde bulunan Demirel, "Üzücü bir akşam oldu. biz sadece futbolda degil hayatta da şiddete olmasına karşıyız. Kimseye, herhangi bir insana bu şekilde tepki vermek doğru değil. İtiraz olabilir. Ama bu şekilde şiddet olamaz. Halil hocama geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve sahalara döner. Hepimiz insanız hatalar yapıyoruz. Ben dahil hepimizin bir hatası var sahalarda. Fakat bir insan olarak bu olayı çok yadırgadım. Sadece futbolda değil hayatımızda da şiddeti istemiyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Bence bu olaydan sonra çok önemli tedbirler alınacaktır. Herkes futbolda hata yapabilir. 90 dakika biter, bu tarz şeylere takılmamak lazım. Hayat o kadar değerli ki yarın nasıl bir hayata kalkacağımız belli değil. O yüzden herkesin duyarlı olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.