Fenerbahçe’de teknik direktör adayları arasında adı geçen ve taraftarların sosyal medyada sıkça önerdiği Volkan Demirel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel, yaptığı açıklamada Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koyacağını belirterek bir gün mutlaka kulübün başına geçeceğini söyledi. Demirel ayrıca, Fenerbahçe’den hiçbir yöneticinin kendisiyle temasa geçmediğini ifade etti.

Volkan Demirel, Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe gündemine gelmemesine tepki göstererek, en doğru adayın Kocaman olduğunu ve göreve gelmesi halinde yanında olmaya hazır olduğunu belirtti. Demirel, başka birinin yanında olmayacağını, teknik direktörlük durumunda ise Kocaman’ın yanında olacağını söyledi. Ona çok güvendiğini, her hafta Kocaman ile konuştuğunu ancak bu konuları görüşmediklerini ifade etti.

Ayrıca Demirel, yerli bir isim gelmesi gerektiğini vurgulayarak, Jose Mourinho’nun gelmesine rağmen başarısız olunduğunu ve daha fazlasının mümkün olmadığını dile getirdi.

"Bunu kabul ederek mi geliyor?"

İsmail Kartal ile ilgili de konuşan Volkan Demirel "İsmail Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Üç kere geldi ve gitti. Yine seçim var, sonra yine gidecek mi? Bunu kabul ederek mi geliyor?" dedi.