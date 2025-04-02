Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser esnasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a getirildi. Konak'ın cenazesi, Maçka ilçe merkezinde hazırlanan alanda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Güney Mahallesi'ne getirildi.

Cenaze namazının kılındığı alana ise ‘Mekanın cennet olsun Kuzey'in Oğlu' yazılı pankart asıldı. Ünlü sanatçı, yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek gömülmeyi vasiyet ettiği ceviz ağacının altına defnedildi. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin yanı sıra, Konak'ın sanat camiasından dostları, sevenleri ve Maçka halkı katıldı.