Somaspor deplasmanında 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3’lük beraberlik yakalayan ve ardından Menemenspor’u sahasında 5-2 mağlup eden İnegöspor, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Doğu Beyazıt’ı 2-1 yenerek turu atlayan takım olmuştu. Teknik Direktörlüğe Bahattin Güneş’in getirilmesinin ardından biri kupada, ikisi ligde olmak üzere 3 maça çıkan bordo beyazlılar rakip filelere 10 atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Büyük bir çıkış yakalayan ekibimiz Denizlispor deplasmanından da 3 puan çıkararak ligde üst sıralara çıkmak için sahaya çıkacak.

Ev sahibi Denizlispor ise şu ana kadar geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Ligde 10. Sırada yer alan ekip, rakip kalelere attığı 9 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü.

Ligde oynadığı 2 maçta ve Ziraat Türkiye kupasında oynadığı maçta galibiyete hasret kalan Denizlispor’da moraller bozuk. Tekrar çıkış arayan ekibin kadrosunda 30 oyuncu yer alırken bu oyuncuların 26’sı geride kalan haftalarda forma şansı buldu. Denizlispor grubun genç takımı olma ünvanını elinde bulunduruyor. Denizlispor’un tüm takım yaş ortalaması 20 olurken, son oynadıkları Fethiye maçında sahaya çıkan oyuncuların yaş ortalaması ise 22.2’de kaldı. İnegölspor ise son oynadığı Menemenspor maçına 28.2 yaş ortalaması ile sahaya çıkmıştı.

MAÇ SAATİ VE YERİ

14 Ekim Cumartesi(bugün), Denizli Şehir stadında oynanacak olan maç saat 13.30’de başlayacak. Maçın orta hakemliğini Şanlıurfa bölgesinden Ömer Faruk Gültekin, çizgi hakemliklerini ise İzmir bölgesinden Kürşathan Akın ve Kocaeli Bölgesinden Burak Celep yapacak.

İbrahim Uslu