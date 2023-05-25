İnegöl’den 52 ülkeye markalı mobilya ihraç eden Weltew Home, ihracatta hedeflediği büyüme için yaklaşık 200 milyon TL’lik yeni yatırım yapıyor. Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, fabrika yatırımın yanı sıra bu yıl 12 ülkede 30 mağaza açacaklarını, ihracatı 30 milyon doların üzerine taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye’nin önde gelen mobilya üretim üssü İnegöl’den dünyaya açılan Weltew Home, yılbaşında faaliyete geçecek olan yeni fabrikası ile ihracatta büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, devreye girecek yeni yatırımın Marmara Bölgesi’nin en büyük mobilya fabrikası olacağını belirterek, ihracatta büyüme hedefleri doğrultusunda hayata geçecek fabrika ile gelecek 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük markalı mobilya ihracatçısı olmayı hedeflediklerini söyledi. Aynı zamanda Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı olan Balcı, düzenlenen basın toplantısıyla markanın üretim, yatırım ve ihracat gelişmelerine ilişkin açıklamalar yaparken, sektöre ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 1996 yılında İnegöl’de kurulan Weltew Home’un 2018 yılı itibarıyla mağazalaşma atağına kalktığını aktaran Balcı, şu anda 68 ilde 140 mağazaya ulaştıklarını belirtti. Balcı, yılsonuna kadar 20 mağazada daha açarak şube ağını 75 ile çıkaracaklarını belirtti.

255 BİN METREKARELİK ÜRETİM ÜSSÜ

İnegöl’de bölgede 90 bin metrekarelik kapalı alan ve 45 bin metrekarelik açık alana sahip fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Balcı, 2024 yılında devreye girecek yeni fabrika ile üretimi büyüteceklerini bildirdi. Şu an yüzde 85’i tamamlanan ve tüm makine ve teçhizatının tedarik edildiği fabrikanın tamamlandığında 150 bin metrekare kapalı alana ve 105 bin metrekare açık alana sahip olacağını söyleyen Balcı, “Tamamlandığında 200 milyon TL’yi bulacak yatırım değeri ile hayata geçireceğimiz fabrikamıza ‘mega fabrika’ diyoruz. Çünkü Marmara Bölgesi’nde hatta Ankara’da bu büyüklükte bir mobilya fabrikası yok” dedi.

ÜRETİMİN YÜZDE 44’Ü YURTDIŞINA

Şu an yüksek enflasyon ve finansmana erişim gibi ekonomik sorunlara karşın mobilya sektörünün gücüne ve büyüme potansiyeline inandıklarını vurgulayan Balcı, yeni fabrikanın özellikle ihracatta büyüme hedeflerine yönelik hayata geçtiğini aktardı. Yeni tesis yatırımının duyurulduğu toplantıda verilen bilgiye göre, Weltew Home geçen yılı 20,6 milyon dolarlık ihracatla kapatarak İnegöl’ün en fazla mobilya ihraç eden markası oldu. Bu yıl itibarıyla ağırlığı Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu’da 52 ülkede 80 mağazaya ulaşan marka, 2023 ihracatını yılsonuna kadar 12 ülkede açacağı 30 yeni mağazanın da katkısıyla 30 milyon doların üstüne çıkarmayı hedefliyor. Bu yıl mağaza açacağı ülkeler arasına ABD ve Hindistan’ı da ekleyen Weltew Home, şu anda üretiminin yüzde 44’ünü yurtdışı mağazaları için gerçekleştiriyor. 2021 yılında Türkiye’nin mobilya ihracatının kilogram değerinin 3 dolar olduğu, Weltew Home’un ise 4,5 dolarlık ihracat kilogram değerine ulaştığı belirtiliyor.

NEWJOY MARKASI İLE GENÇLERİ HEDEFLİYOR

Öte yandan Weltew Home, yakın zamanda kendi yatak markasını da yaratarak ev mobilyası ile beraber uyku grubuna da girmiş oldu. Yanı sıra şu anda genç tüketicileri hedefleyen Newjoy markası için neredeyse tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Newjoy’un ilk mağazasının yaz döneminde İzmir’de açmayı planladıklarını söyleyen Balcı; 1,5 yılda 40 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

SEKTÖR, BATI’NIN ÇEKİLDİĞİ RUSYA’DA BÜYÜYOR

Mustafa Balcı, Kazakistan ve Libya’da ülkenin en büyük ve en tanınan mobilya markası olmayı başardıklarını, Rusya ve Irak’ta da ilk 3’te yer aldıklarını kaydetti. Rusya pazarında şu an 29 mağaza ile hizmet verdiklerini yıl içinde 3 yeni mağazalarının devreye gireceğini aktaran Balcı, Ukrayna Savaşı sonrası Rusya pazarında değişen dinamikleri anlattı. Balcı, “Batılı markalar Rusya’ya kapıyı kapattı, İtalyan markaları tamamen Rusya’dan çıktı. Aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkeler boşalan yerleri doldurmaya başladı. Rusya’nın mobilyada tüketim algısı ve tarzının Türkiye’ninkiyle oldukça yakın olduğuna dikkat çeken Balcı, “Aynı zamanda Türkiye’nin arka bahçesi gibi, ulaşım olarak da yakın. Bir mobilyayı karayolu ile 2-3 günde denizyolu ile 5-6 günde bu ülkeye ulaştırmak mümkün. Bu nedenle Rusya’da Türk firmaları fırsat zamanı” ifadelerini kullandı.