WhatsApp'ın Android için beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında yeşil bir ekranla karşılaşıyor ve uygulama kapanıyor.

Bu sorun, WhatsApp beta sürümü 2.24.24.5'te ortaya çıktı ve birçok kullanıcıyı etkilediği bildiriliyor.

Hata, herhangi bir sohbete tıklandığında tetikleniyor gibi görünüyor. Yeşil ekran sorunu, uygulamanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor.

Hata oldukça yaygın olarak görüldüğü için, WhatsApp geliştiricilerinin sorunu çözmek için çalıştığı tahmin ediliyor.

Bu olay, beta yazılımlarının kullanmanın risklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Beta sürümleri, yeni özellikleri erken deneme fırsatı sunarken, aynı zamanda hatalar ve kararlılık sorunları içerebilir.

Eğer hatalı yazılımlardan hoşlanmıyorsanız ve stabil bir deneyim tercih ediyorsanız, yeni özelliklerin kararlı sürümlerde yayınlanmasını beklemek daha mantıklı olabilir.