Ayın ilk günlerinde yayımlanan bir raporda Asus’un 2026 yılı süresince yeni bir telefon tanıtımına gitmeyeceği öne sürülmüştü. Şirket, söz konusu iddiaları doğrulayarak akıllı telefon pazarından çekilme kararı aldığını resmen duyurdu.

ASUS AKILLI TELEFON İŞİNDEN ÇEKİLİYOR

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde düzenlenen özel bir gala etkinliğinde markanın 2026'da yeni akıllı telefon çıkarmayacağını duyurdu. Medyanın sorusu üzerine Shih, "Asus gelecekte yeni cep telefonu modelleri üretmeyecek" ifadelerini kullandı.

Shih'in açıklamasına göre Asus, bundan sonraki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını kurumsal bilgisayarlar ile robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zeka alanlarına yönlendirecek. Buna rağmen, halihazırda piyasada bulunan Asus telefonlar için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetleri sunulmaya devam edecek.

ASUS'UN GELİRİNDE ARTIŞ

Shih ayrıca Asus’un 2025 yılında 738,91 milyar Tayvan doları (yaklaşık 23,4 milyar dolar) gelir elde ettiğini ve 2024’e kıyasla %26’lık bir artış yaşadığını belirtti. Özellikle yapay zeka sunucu iş kolu %100 büyüme kaydederek hedefleri aştı.