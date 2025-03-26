Eğitime, yerel halkın yanı sıra ilgilenen birçok gönüllü katıldı. Eğitimin iki deneyimli ismi, Başak Tosun ve Alper Can, katılımcılara Wikipedia’nın çalışma prensipleri, güvenilir kaynak kullanımı, tarafsızlık ve makale yazım teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Katılımcılar, eğitim sayesinde sadece Wikipedia’da içerik oluşturmanın temel adımlarını öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda İnegöl’e ait değerli bilgileri dijital ortamda paylaşarak bölgenin tanıtımına katkıda bulunma fırsatını yakaladılar. Eğitimde, yerel tarih, kültür ve güncel gelişmelerin nasıl derleneceği ve düzenleneceği üzerinde durulurken, interaktif oturumlar sayesinde soru-cevap bölümleri de gerçekleştirildi.

Bursa Okulu ve Kent Konseyi yetkilileri, bu tür etkinliklerin yerel bilgi üretimine ve dijital çağda şeffaf iletişimin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, benzer projelerin devam edeceğini ifade ettiler. Başkan Bülent Temelli de, bu eğitimin İnegöl’ün kültürel mirasını dijital platformlara taşıma konusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, katılımcıların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.