Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın 90. dakikasında Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha attığı golle takımının 2. golünü kaydetti.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. gol sevincini yaşadı. Zaha bu gollerin 6’sını ligde, 1’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında attı.

Müsabakaya 11’de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı.