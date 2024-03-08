İnegöl'ün önde gelen mobilya alışveriş merkezlerinden biri olan Wobilimoda Mobilya AVM, 124 iş ortağıyla bir araya gelerek yeni yönetimiyle tanıştı. Royal Otel'de düzenlenen yemekte iş ortaklarıyla bir araya gelen Wobilimoda Mobilya AVM Genel Müdürü Sedat Beşiktepe, yeni kurulan yönetimlerini tanıtarak verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Beşiktepe, yaptığı açıklamada, "İş ortaklarımızla Royal Otel'de bir araya geldik ve yeni kurulan yönetimimizi 124 iş ortağımıza tanıttık. Verimli bir toplantı oldu ve iş birliğimizi güçlendirme fırsatı bulduk. Yakın zamanda Wobilimoda Mobilya AVM, İnegöl mobilyasına değer katmaya devam edecek" dedi.