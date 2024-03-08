Çanakkale’nin Lapseki ilçe belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği şehitlik gezisi ilgi gördü.

Lapseki Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası’ndaki 253 bin şehidi ve kurtuluş mücadelesinde Türk askeri ile cephede omuz omuza savaşan, kahraman Türk kadınlarını ziyaret etmek için şehitlik gezisi düzenlendi. Geziye Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin ve bin vatandaş katıldı. Rehberler eşliğinde şehitlikleri gezen kadınlar duygulu anlar yaşadı.

Geziye ilişkin açıklamalarda bulunan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ben tüm kadınlarımızın ‘Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Biz Lapseki Belediyesi olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz şehitlik gezisini yine bu sene havanın yağmurlu olmasına ve soğuk rağmen düzenledik. Hanımefendiler çok büyük ilgi gösterdiler. Hep birlikte şehitlikleri dolaşıyoruz. Burası bu toplarkalar bizim için özel topraklar. Türkiye Cumhuriyetinin ön sözünün yazıldığı topraklar buraları. Burada atalarımız, dedelerimiz yatıyor. Biz torunları olarak senede bir defa dahi ziyaret edebiliyorsak, çünkü onlar bu millet için, bu toprak için, bu bayrak için, bu vatan için ve biz torunları için canlarını feda ettiler. Bizde senede bir defa en azından Lapseki’deki kadınlarımızı getirip burada mevlüt okunup, dulalar ediliyor. Bunlara vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere diyor ben katılan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.